Al padre, la poesia di Salvatore Quasimodo da dedicare a tutti i papà

Poesia per la festa del Papà

“Al padre” è una poesia di Salvatore Quasimodo, perfetta per essere dedicata a tutti i papà per la loro festa del 19 Marzo. Scritta nel 1958, in occasione del novantesimo compleanno del padre, è incluso nella raccolta La terra impareggiabile (1958). Qui troviamo la volontà di rendere omaggio all’uomo il cui insegnamento etico ha segnato profondamente il poeta.

Il coraggio che un papà sa insegnare

Salvatore Quasimodo ha reso omaggio al proprio papà, nel 1958, sottolineando i profondi insegnamenti che quest’ultimo gli ha lasciato. I versi iniziare rievocano il terribile terremoto di Messina avvenuto nel 1908, dove il papà di Quasimodo ha potuto dimostrare grandissima forza fisica e morale. Qui, il ricordo della nobile figura del padre si intreccia al ricordo della Sicilia lontana, emblema mitizzato di una felicità perduta.

La tragedia di Messina, descritta con violenza ed un linguaggio crudo, (macerie, terremoto, uragani, mare avvelenato, sogni polverosi..), rappresenta il “rito di passaggio” all’età adulta. Rito avvenuto grazie al coraggio dimostrato dal padre che, nel suo impegno pratico davanti alle difficoltà (“Il tuo berretto di sole andava su e giù”; “tu vai lungo binari”), ha trovato il tempo di essere affettuoso e attento ai propri figli (La tua pazienza / triste, delicata, ci rubò la paura). Un omaggio commovente alla figura paterna, al coraggio che questa sa darci e insegnarci.

Al padre, la poesia

Dove sull’acque viola

era Messina, tra fili spezzati

e macerie tu vai lungo binari

e scambi col tuo berretto di gallo

isolano. Il terremoto ribolle

da due giorni, è dicembre d’uragani

e mare avvelenato. Le nostre notti cadono

nei carri merci e noi bestiame infantile

contiamo sogni polverosi con i morti

sfondati dai ferri, mordendo mandorle

e mele dissecate a ghirlanda. La scienza

del dolore mise verità e lame

nei giochi dei bassopiani di malaria

gialla e terzana gonfia di fango.

La tua pazienza

triste, delicata, ci rubò la paura,

fu lezione di giorni uniti alla morte

tradita, al vilipendio dei ladroni

presi fra i rottami e giustiziati al buio

dalla fucileria degli sbarchi, un conto

di numeri bassi che tornava esatto

concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù

nel poco spazio che sempre ti hanno dato.

Anche a me misurarono ogni cosa,

e ho portato il tuo nome

un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.

Quel rosso del tuo capo era una mitria,

una corona con le ali d’aquila.

E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni

ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali

di partenza colorati dalla lanterna

notturna, e qui da una ruota

imperfetta del mondo,

su una piena di muri serrati,

lontano dai gelsomini d’Arabia

dove ancora tu sei, per dirti

ciò che non potevo un tempo – difficile affinità

di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo

cicale del biviere, agavi lentischi,

come il campiere dice al suo padrone:

‘Baciamu li mani’. Questo, non altro.

Oscuramente forte è la vita.