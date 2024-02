I 20 haiku d’amore più belli della letteratura giapponese

La letteratura giapponese ci ha donato una forma poetica meravigliosa: gli haiku. In occasione di San Valentino, abbiamo voluto realizzare una breve raccolta di haiku d’amore dei grandi maestri del sol levante.

Ma che cos’è un haiku?

“In tre versetti / tutto un poema e, forse, / tutta una vita“, scrisse una volta Mario Chini (1876-1959), in un suo haiku sugli haiku. Sì, perché la potenza degli haiku sta nella loro essenzialità e nella loro capacità di condurre il lettore all’essenziale.

Gli haiku sono poesie che non sembrano tali, aforismi che non sono aforismi, sono un mucchio di parole in cui ha più peso il non detto rispetto a quello che viene detto.

Gli haiku componimenti dell’anima, che raccontano le emozioni delle stagioni, della precarietà dell’uomo e della magia della quotidianità.

Ma, raccontano anche l’amore, con una delicatezza e un’allusività tutta particolare.

Gli Haiku sull’amore da donare a chi si ama

1.

Verrà quest’anno la neve

che insieme a te

contemplai?

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2.

Prendiamo

il sentiero paludoso

per arrivare alle nuvole.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.

Vieni, andiamo,

guardiamo la neve

fino a restarne sepolti.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4.

L’allodola

canta per tutto il giorno,

ed il giorno non è lungo abbastanza.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.

Non scordare:

noi camminiamo sopra l’inferno,

guardando i fiori.



Kobayashi Issa

(1763-1828)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6.

Tra la barca e la riva

a separarci si alza

un salice.

Masaoka Shiki

(1867-1902)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7.

Non un grano di polvere

a turbare il chiarore

del crisantemo bianco.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8.

Non piangete, insetti

– gli amanti, persino le stelle

devono separarsi.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9.

Si sveglia

e sbadiglia, il gatto;

poi, l’amore.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10.

Quale dita toccheranno

in futuro

quei fiori rossi?

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11.

Si avvicinano

e ora si separano

luci di lucciole.

Sono Uchida

(1924 – 2009)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12.

Amanti che si separano –

voltandosi verso casa sua

finché non resta solo nebbia.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.

L’arcobaleno si erge

come se tu fossi qui

in un momento.

Takahama Kyoshi

(1874-1959)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14.

Dovresti dondolare un’altalena

mentre dovresti sottrarre l’amore

ad altri.

Mitsuhashi Takajo

(1899-1972)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15.

“Vogliamo morire?”

mi hai sussurrato

nella notte delle lucciole.

Suzuki Masajo

(1906-2003)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16.

Ti sei sposato.

è come una lettera di morte

da molto lontano.

Takayanagi Shigenobu

(1923-1983)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17.

Voglio vederti

e incontrarti

saltando sul ghiaccio sottile.

Mayuzumi Madoka

(1962)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.

Un incontro è

uno dei passi falsi.

Il sole all’inizio dell’estate.

Otaka Sho

(1977)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19.

Sta nevicando violentemente,

sono stato abbracciato

e soffocato.

Hashimoto Takako

(1899-1963)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20.

Stai ancora aspettando?

Ancora una volta esplosioni penetranti

si trasformano in pioggia fredda.

Masaoka Shiki

(1867-1902)

