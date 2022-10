La lingua sessista

L’italiano, lo sappiamo molto bene, è una lingua ricca e folta si sfumature di significato: tanti e curiosi sono i suoi modi di dire e le sue espressione idiomatiche, che traggono origine dalla cultura e dalla storia. Tra queste espressioni, ci sono diversi modi di dire sessisti.La cronaca quotidiana, purtroppo, ci dimostra come come il maschilismo e il sessismo siano insiti nel linguaggio di tutti i giorni, nelle parole e nei comportamenti. I proverbi e i modi di dire affondano le loro origine nel lontano passato.

I modi di dire sessisti nascono in epoca antica

Molti modi di dire e proverbi sono nati nell’ambito di una cultura antica, patriarcale, che relegava la donna a ruoli confinati spesso alla casa, alla gestione domestica, alla procreazione. Il predominio maschile faceva leva anche su una presunta forza biologica dell’uomo rispetto alla donna. Tutte logiche che oggi ci spingono a pensare che molti modi di dire proverbi meriterebbero di avere un’evoluzione o meglio una trasformazione.

Andrebbero conservati nel museo della lingua solo per esplicitare e raccontare una cultura che oggi non c’è più e che si portar dietro solo false convinzioni di uomini purtroppo sempre più deboli non in grado di confrontarsi con una forza del femminile che merita rispetto assoluto.

Modi di dire e i proverbi sessisti

Noi, alla ricerca dei significati dei proverbi e dei modi di dire, vogliamo fornirvi esempi di sessismo in proverbi a cui non avevamo mai dato attenzione.

“Nottata persa e figlia femmina!”

“Chi dice donna dice danno”

“Donna al volante pericolo costante”

“Dove son donne e gatti, son più parole che fatti”

“La donna è come il melone, in mezzo a cento ne esce buona una sola”

“La bontà di una donna, il vento e la buona sorte, durano poco”

“Donna ridarella, o santa o puttanella”

“La donna deve avere tre m: matrona in strada, modesta in chiesa, massaia in casa”

“Donne, asini e noci vogliono mani atroci”

“Mogli e buoi dei paesi tuoi”

“Pane e botte fan la moglie e i figli belli”

“Le parole son femmine e i fatti maschi”

“Essere donna con le palle”

“La Bionda Colpisce, La Mora Rapisce, La Rossa Gioisce”

“Chi porta i pantaloni”

“Donne e motori, gioie e dolori”

Mutiamo il dominio maschile partendo dal linguaggio

“Il dominio maschile sulle donne è la più antica e persistente forma di oppressione esistente”. Le parole del sociologo e filosofo francese Pierre Bourdieu mirano dritto al centro. ha addirittura dedicato un libro dal titolo che non lascia dubbi Il Dominio Maschile. Bourdieu avverte che l’ordine delle cose non è un ordine naturale contro il quale non si possa far nulla.

È piuttosto una costruzione mentale, una visione del mondo con la quale l’uomo appaga la sua sete di dominio. Una visione talmente esclusiva che le stesse donne, che ne sono le vittime, l’hanno integrata nel proprio modo di pensare e nell’accettazione inconscia di inferiorità.

Per riprendere il pensiero del grande studioso ciò a cui assistiamo è una condizione che merita di avere una reazione concreta ed immediata sia da parte maschile che femminile. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Il linguaggio che adottiamo e ilm significato che diamo allo stesso possono dare un valido contributo per mutare ciò che la cultura ha molte volte fatto diventare normale ciò che invece non lo è.

Come le parole possono cambiare il punto di vista

A proposito di modi di dire sessisti, abbiamo trovato navigando in rete un monologo che può aiutare a capire il senso di ciò che merita un cambiamento. L’attrice Paola Cortellesi durante il David di Donatello del 2018 aveva recitato un bellissimo discorso scritto dal linguista Stefano Bartezzaghi circa questa tematica.

Alcune parole di genere maschile se volte al femminile cambiano significato, assumendo una valenza negativa di “prostituta”.

Questo monologo è apparentemente divertente, ma nasconde un riso amaro, mostrando quanto i pregiudizi sessisti si collochino in profondità nella nostra cultura.

Il monologo di Paola Cortellesi scritto da Bartezzaghi