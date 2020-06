Plexiglas o plexiglass, come si scrive?

E’ delle ultime ore la polemica su Twitter tra la ministra Azzolina e Salvini sulla corretta scrittura della parola “plexiglass”. La ministra dell’istruzione ribatte ad un tweet che la chiamava in causa in merito alle nuove misure per la ripresa della scuola, sottolineando la corretta scrittura della parola “plexiglass”. Sarà giusto così?

Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive “plexiglass”. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza. https://t.co/0I0quOKC45 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 8, 2020

Plexigass o plexiglas?

Secondo la Treccani, la corretta dicitura della parola che sta generando così tanto clamore sui social (probabilmente anche sviando quello che dovrebbe essere il vero dibattito…) è plèxiglas (o plexiglàs). Nome commerciale di una resina termoindurente (metacrilato di metile), infrangibile, trasparente, più leggera del vetro, che viene adoperata per molti usi. A supporto di tale tesi, anche Wikipedia riporta la parola Plexiglas.

Perché si usano entrambi

Facendo maggiori ricerche, siamo venuti a conoscenza del fatto che semplicemente plexiglass e plexiglas sono due nomi commerciali dello stessa medesima materia plastica, il polimetalcrilato (PMMA). Plexiglass è un marchio commerciale registrato di proprietà di un’azienda privata ma, come accaduto per altri brand, il nome della marca è diventato di utilizzo comune per definire il materiale. Un po’ com’è accaduto a Premaman ed ad Autovelox, un nome commerciale è finito per diventare una designazione d’uso comune per un prodotto.

Speriamo che, una volta chiarito il dilemma, il dibattito sulla scuola riprenda la centralità per il bene dei ragazzi e delle loro famiglie.

© Riproduzione Riservata