Perché si dice “Sbellicarsi dalle risa”

Chi non ha mai adoperato questa locuzione che – come sappiamo – significa “ridere senza ritegno”, “smoderatamente”, “ridere senza riuscire a trattenersi? Pochi, però, e non vorremmo “apparire” presuntuosi, conoscono l’origine del modo di dire.

L’origine dell’espressione “Sbellicarsi dalle risa”

Donde viene, dunque? Dal verbo “sbellicare”, di uso intransitivo e rimasto, oggi, solo nella locuzione suddetta e che letteralmente vale “rompere l’ombelico”. Da “bellico” (ombelico) più il prefisso “s-“, che indica separazione o allontanamento. Colui che si “sbellica” dalle risa, quindi, quasi rompe – in senso figurato, naturalmente – l’ombelico.

Altre locuzioni similari

Sulla base di questo primitivo significato sono nate altre locuzioni che alludono alla strana sensazione di sentirsi scoppiare l’addome per un attacco di riso, come “tenersi la pancia dalle risate”, “scoppiare dal ridere” e simili.

