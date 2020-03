Perché si chiama Coronavirus? L’origine della parola

“Coronavirus” è la parola più utilizzata del momento. Non c’è organo di informazione o persona che sui social o dal vivo non la stia utilizzando o ne senta discutere in merito almeno una volta al giorno. Ma perché si chiama Coronavirus? Qual è l’origine della parola? Qual è la corretta pronuncia della parola Coronavirus? In attesa di conoscere come sconfiggere il virus, abbiamo chiesto a Salvatore Claudio Sgroi, già professore ordinario di Linguistica generale presso l’Università di Catania ed esperto di storia della terminologia linguistica, di capire perché si chiama Coronavirus e qual è la corretta pronuncia della parola.

L’etimologia della parola

Per quanto riguarda l’origine o etimo del termine Coronavirus, si tratta, contrariamente a quanto si legge in tutti i dizionari, con l’eccezione del GRADIT di Tullio De Mauro (2003 e II ed. 2007), di un anglo-latinismo, come emerge dalla struttura morfologica del composto, con “testa a destra” ‘virus a corona’. E chi non ama gli anglicismi, come il gruppo INCIPIT, propone appunto il calco ‘virus (a) corona’. In inglese, il composto è formato con i termini del lat. scient. corona e virus e sembra risalire al 1968.

La corretta pronuncia

In italiano la pronuncia pan-italiana, diffusa da tutti i mass media, è quella ortografica, <coronavirus>, favorita anche dal fatto che il parlante comune non percepisce che si tratta di un anglo-latinismo. Trattandosi però di un anglicismo diffuso ormai nel mondo la pronuncia inglese o americana per il prestigio proprio dell’anglo-americano ha cominciato a far capolino anche in italiano, variamente adattata. Da qui il coronavairus in bocca al ministro Di Maio, ingiustamente quasi ‘lapidato’ per questa sua preferenza.

Da segnalare anche, decisamente minoritaria, la pronuncia “còronavìrus”, che tende ad oscurare la natura del composto. E come se non bastasse circola pure la variante al femminile la coronavirus, anche in questo caso il genere femm. tende a far percepire il composto quasi fosse un termine semplice.

Dal punto di vista normativo, le 5 varianti – il coronavirus, il coronavairus, il còrona-virus, la coronavirus e il virus (a) corona – tranne quest’ultimo (non so quanto vitale), presentano una diversa diffusione, in sedi anche istituzionali e presso parlanti non-incolti. E sono quindi normativamente tutte “corrette”. Certamente più vitale è, come accennato, <coronavirus>. Il parlante può quindi scegliere quella che preferisce, più o meno diffusa.

Da ultimo, nella stampa inglese (“Metro”) è apparso anche crownavirus: un gioco di parole con “crown” verbo ‘incoronare’ + “a virus” ‘un virus’, in cui la regina Elisabetta si mette i guanti per consegnare le onorificenze, per “incoronare”. Ma stando alla sensibilità dei nativo-anglofoni, si tratta di un gioco “molto forzato”.

Salvatore Claudio Sgroi

© Riproduzione Riservata