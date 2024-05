Le 20 parole da tradurre in inglese più ricercate dagli italiani su internet

L’era digitale ha trasformato la ricerca di traduzioni in un’attività semplice, immediata e alla portata di tutti, soprattutto per quanto riguarda le parole da tradurre dall’italiano all’inglese. La piattaforma di corsi di lingua online Preply ha condotto uno studio approfondito sulle tendenze di ricerca degli italiani per le traduzioni in lingua inglese su Google.

Cosa rivelano questi dati sul livello di inglese degli italiani e sul loro utilizzo dei motori di ricerca per ottenere traduzioni? Scopriamolo insieme.

Le parole da tradurre in inglese più ricercate

Dallo studio emerge che le espressioni e le parole da tradurre più ricercate sono quelle di base in inglese. “Ciao in inglese” e “giorni della settimana in inglese” spiccano in cima alla classifica con ben 33.100 ricerche mensili, seguite da espressioni colloquiali come “grazie” e “prego”.

Inoltre, tra i termini ricercati utilizzati nelle conversazioni, oltre a “ciao”, ci sono anche “grazie in inglese” con 12.100 ricerche e “prego in inglese” con 6.660 ricerche.

Bisogna invece uscire dalla top 10 per trovare termini più tecnici, come “verbo essere”, “avverbi di frequenza” e così via.

Ulteriori ricerche di base riguardano numeri, mesi, verbi, avverbi e aggettivi.

L’ interesse maggiore sembra quindi essere suscitato da parole semplici e comuni, dimostrando un desiderio di comprensione immediata e pratica della lingua straniera, piuttosto che verso concetti o traduzioni di argomenti più complessi o specialistici.

I giorni della settimana più ricercati

Lo studio riflette anche una tendenza nel cercare i nomi dei giorni della settimana, con un chiaro vincitore: giovedì.

Con una sorprendente cifra di 14.800 ricerche mensili, giovedì risulta essere il giorno più cercato dagli italiani quando si tratta di traduzioni, seguito da “mercoledì in inglese” e “martedì in inglese”. Ma quale potrebbe essere il motivo di questa predilezione? Forse una questione ortografica, dato che “Thursday” (giovedì) che si rivela più complesso da memorizzare e da scrivere rispetto a “Monday” (lunedì).

Un altra motivazione può essere rappresentata dalla somiglianza in inglese tra martedì e giovedì, rispettivamente terzo e primo nelle ricerche: gli utenti vogliono assicurarsi di scrivere correttamente il giorno della settimana senza confondere queste due traduzioni e senza commettere errori di battitura.

È evidente, quindi, che queste ricerche non sono effettuate solamente per trovare la traduzione di un giorno della settimana, ma anche per verificarne l’ortografia.

I mesi più ricercati

La ricerca “mesi in inglese” ha generato ben 12.100 ricerche. Vediamo quindi quali sono in concreto i mesi più ricercati. Il mese più ricercato in assoluto è “gennaio in inglese” con 5400 ricerche, mentre a seguire, con 4400 ricerche, abbiamo “marzo in inglese”, “giugno in inglese” e “luglio in inglese”.

In maniera analoga a quanto succede con le ricerche dei giorni della settimana, anche in questo caso troviamo nei primi tre posti due traduzioni simili che possono creare confusione, ovvero“June” (Giugno) e “July” (Luglio).

Interessante notare che il solo il mese di novembre presenta invece meno di 1000 ricerche.

Google: strumento essenziale di traduzione degli Italiani

La frequente ricerca di parole da tradurre in inglese legate all’uso quotidiano suggerisce che molti utenti stiano ancora perfezionando la loro padronanza dell’inglese.

I numeri relativi allo studio parlano chiaro: i volumi di ricerca dello studio dimostrano come Google venga utilizzato come strumento per ottenere traduzioni rapide. La ricerca “traduci in inglese” conta infatti 111.000 ricerche.

Ulteriori ricerche come “come si dice in inglese”, “traduzione in inglese”, “traduttore in inglese” o “tradurre in inglese” confermano il ruolo fondamentale di Google nel soddisfare le esigenze linguistiche degli italiani, offrendo traduzioni immediate e verifiche dell’ortografia.

Google resta quindi la prima soluzione degli italiani per ottenere traduzioni immediate o verificare l’ortografia di una parola. Nonostante ciò, i motori di ricerca rimangono solo una soluzione di emergenza e non consentono realmente di migliorare in modo duraturo il livello linguistico di una persona, in quanto il modo migliore per imparare una lingua è attraverso corsi dedicati.

