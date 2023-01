Le nuove parole che entrano a far parte della lingua italiana nel 2023

Boomer, docuserie, catcalling, adultizzare, metaverso. Sono questi alcuni dei nuovi termini inclusi nello Zingarelli 2023, la versione digitale del cleebre volcabolario che ogni anno annuncia le nuove parole provenienti dal parlare comune. Sono 1000 i nuovi termini che rispettano un mondo in evoluzione verso uno stile più sostenibile e al passo con l’evoluzione tecnologica; tra le nuove parole che entrano a far parte della lingua italiana troveremo anche neologismi presi in prestito da altre lingue e parole legate a temi sociali di forte attualità.

Le nuove parole che entrano a far parte della lingua italiana

Abbiamo selezionato 10 di queste nuove parole entrate a far parte dello Zingarelli 2023. Scopriamone l’origine e il significato.

Boomer

Coem si legge sul sito dell’Accademia della Crsuca, la parola Boomer è un appellativo ironico e spregiativo, attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni, per estensione a partire dal significato proprio che indica una persona nata negli anni del cosiddetto “baby boom”, e cioè nel periodo di forte incremento demografico che ha interessato diversi paesi occidentali al termine del secondo conflitto mondiale, tra il 1946 e il 1964.

Docuserie

Con la diffusione delle piattaforme di streaming, ecco u ntermine in continua ascesa come “docuserie”. La parola sta ad indicare tutte quelle produzioni mediatiche televisive che proiettano documentari. Le docuserie esistono sia come serie a puntate di documentari televisivi che come film documentari per la televisione.

Metaverso

Nella letteratura futurista e nella fantascienza, il metaverso è un’ipotetica iterazione di Internet come un unico mondo virtuale universale e immersivo, facilitato dall’uso di cuffie per la realtà virtuale e la realtà aumentata. Questa parola è salita alla ribalta dop oessere stata utilizzata dal proprietario di Facebook per presentare l’evoluzione della piattaforma social e del web i ngenerale da qui ai prossimi anni. Si tratta di un concetto che prefigura un insieme di mondi virtuali e reali interconnessi, popolati da avatar.

Adultizzare

Come si legge sul sito della Treccani, questo verbo significa “rendere adulto, far diventare precocemente adulto”. Tra le 000 nuove parole dello Zingarelli, questo verbo indica la tendenza a investire i piccoli di responsabilità e abitudini proprie degli adulti, privandoli così della spensieratezza tipica dell’infanzia.

Algocrazia

Come già indicato da Alessandro Delfanti e Adam Arvisson nel libro “Introduzione ai media digitali” del 2013, com la parola algocrazia “viene descritto un ambiente digitale di rete in cui il potere viene esercitato in modo sempre più profondo dagli algoritmi, cioè i programmi informatici che sono alla base delle piattaforme mediatiche, i quali rendono possibili alcune forme di interazione e di organizzazione e ne ostacolano altre”.

Videoricetta

A proposito di digitale e multimedialità, con questa parola si indicano i video prodotti per la rete e sui social in cui uno chef o esperto di cucina spiega le diverse fasi per la preparazione di un piatto. Anche questo termine come le altre nuove parole indicate in questo articolo è figlio delle diverse tendenze sempre più in auge negli ultimi tempi.

Fat shaming

Termine preso in prestito dall’inglese, esso indica una forma di discriminazione nei confronti di chi ha un corpo non conforme ai canoni imposti dalla società. Si tratta di una tipologia di body shaming che riguarda nello specifico le persone grasse.

Green washing

Altro neologismo inglese, generalmente tradotto come ecologismo di facciata o ambientalismo di facciata, che indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi per l’ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.

Sindemia

La parola, come si legge su Treccani, indica l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall’interazione tra due o più patologie epidemiche, che comporta pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione colpita.

Transizione ecologica

Tra le nuove parole legate al tema della sostenibilità, la transizione ecologica è quel processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale, che favorirà economie, che non tengono conto solo dei profitti economici, ma anche del rispetto della sostenibilità ambientale.