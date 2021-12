Le parole più usate e ricercate nel 2021 sui social network

le parole più usate

Se i social sono un termometro della società, allora conoscere le parole più usate nel 2021 su Facebook e Instagram, le due piattaforme del gruppo Meta che al mondo contano rispettivamente quasi 3 miliardi e più di un miliardo di utenti, rappresenta la cartina al tornasole di ciò che ha più interessato le persone negli ultimi 12 mesi. Quest’anno il gruppo Meta ha rilasciato un report sulle parole apparse più di frequente sui suoi due social. Scopriamo quali sono le parole più usate dagli italiani nel 2021.

Le parole più usate nel 2021

“Mai come negli ultimi due anni i social network hanno dimostrato il loro valore come luogo fondamentale per rimanere in contatto, fare community, condividere i momenti importanti della propria vita e costruire spazi di discussione e confronto”, afferma Meta nel presentare la classifica delle parole più usate nel 2021. Scopriamo quali sono per aree tematiche.

Attualità

Negli ultimi 12 mesi, su Facebook e Instagram si è parlato di argomenti strettamente legati all’attualità come i vaccini e la sostenibilità ambientale: trovano dunque spazio all’interno della classifica di Meta termini come “stato di emergenza”, ma anche “bitcoin” e “auto elettrica”.

bitcoin

ibernazione

intelligenza artificiale

stato di emergenza

vaccino

auto elettrica

mobilità sostenibile

pannello solare termico

pompa di calore

risparmio energetico

Temi sociali

Tra le parole più usate nel 2021 trovano spazio anche temi sociali, anch’essi al centro di molteplici dibattiti nel corso dell’anno in Italia, con termini come “identità di genere” e “femminicidio”. Grazie al dibattito sul DDL Zan e ad una maggiore consapevolezza e apertura mentale soprattutto nella popolazione più giovane, termini relativi alla sfera LGBT+.

disabilità

diritti umani

divorzio

femminicidio

genocidio

eterosessualità

identità di genere

lesbismo

orientamento sessuale

transfobia

Ambiente e cultura

Tra le parole più usate nel 2021 anche termini legati alla sostenibilità; Meta ha individuato infatti un aumento riscontrato nell’engagement in termini attinenti al clima e alla vita sulla Terra. L’anno che volge al termine è stato forse quello che ha più visto le persone discutere su temi quali l’ambientalismo, la sostenibilità, la necessità di ripensare il nostro sistema economico in chiave circolare.

Anche l’arte e la cultura hanno riscontrato un discreto successo, con la presenza stabile in classifica di artisti contemporanei come Banksy e Frida Kahlo.

biodiversità

clima

delfini

livello del mare

ora della Terra

Banksy

Eurovision

Frida Kahlo

MAR (Museo d’Arte di Ravenna)

Pagliacci (Opera di Leoncavallo)

Viaggi

Anche quest’anno, come il 2020, i viaggi sono stati limitati e con non poche restrizioni. Tuttavia, si è parlato di temi turistici in abbondanza sulle piattaforme di Meta. Ecco le parole più usate e le mete più menzionate nel 2021 legate al viaggio.

Cesenatico

Costiera Amalfitana

Isole Eolie

Monte Conero

Polignano a Mare

Corfù

Lisbona

Monte Carlo

Parigi

Praga

Sport

Il 2021 è stato l’anno anche dello sport italiano sul tetto del mondo in diverse occasioni. Grazie ai molteplici trionfi dell’Italia in campo sportivo, agli Europei di calcio e alle Olimpiadi di Tokyo, ecco quali sono state le parole più usate in ambito sportivo.

Giochi Olimpici estivi

José Mourinho

Leonardo Bonucci

Paulo Dybala

UEFA Europa League

Musica

Scopriamo la colonna sonora del 2021 secondo Meta, ossia l’elenco delle cinque canzoni più utilizzate all’interno dei Reels di Instagram e delle Storie di Facebook attraverso l’apposita funzione interna alle app.

Cold Heart, Elton John ft. Dua Lipa

Finché non mi seppelliscono, Blanco

La più Bella, Mecna

MAMMAMIA, Måneskin

My Heart Goes (La Di Da), Becki Hill