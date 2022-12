Come ogni anno Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, rende pubblici dati e statistiche legate alle ricerche degli utenti in rete. Tra le parole più cercate su Google nel 2022 in Italia c’è l’Ucraina, la parola dell’anno, ci sono Putin, la regina Elisabetta e Piero Angela, rispettivamente primi nella categoria personaggio e primo e secondo tra gli addii. C’è anche spazio per le domande e svetta perché “La Russia vuole invadere l’Ucraina”.

Un anno di Google

“Un anno di Google” comprende la lista delle domande e delle curiosità che gli italiani hanno cercato su Big G. Il resoconto evidenzia i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell’anno in questione (non il maggior numero di ricerche in assoluto).

Le tendenze di ricerca legate alle parole più cercate su Google mostrano chiaramente la necessità di capire cosa succede intorno a noi, le motivazioni di un conflitto e delle personalità che lo hanno scatenato, ma c’è anche un interesse ricorrente verso momenti di maggiore ironia e leggerezza, cercati nello sport (dal calcio al tennis) e nei suoi protagonisti ma anche nella musica, che combacia chiaramente con un momento che si dimostra importante per gli italiani come il Festival di Sanremo. Ci siamo anche soffermati sull’assenza di personalità rilevanti per la storia, che hanno lasciato un segno seppur in forme diverse: da una parte la Regina Elisabetta e dall’altra Piero Angela.

Dalle domande che gli utenti si sono fatti in questo 2022, emerge un’esigenza di trovare spiegazioni a problemi pratici della vita di tutti i giorni, come le diverse agevolazioni dello stato o la compilazione dell’assegno unico, ma anche domande che ci riportano al dramma della pandemia, legate al tampone o al green pass. I nostri “Perché?” portano però con sé anche l’interesse a rispondere a domande più profonde, come la guerra, l’aumento del costo della benzina: temi che hanno davvero caratterizzato questi mesi.

Le 10 parole più cercate su Google nel 2022

Ucraina

Regina Elisabetta

Russia Ucraina

Australian Open

Elezioni 2022

Putin

Piero Angela

Drusilla

Italia Macedonia

Blanco

I 10 personaggi dell’anno 2022

Putin

Drusilla

Blanco

Sinner

Vlahovic

Djokovic

Berrettini

Dybala

Marco Bellavia

Ornella Muti

I 10 addii dell’anno 2022

Regina Elisabetta

Piero Angela

Mino Raiola

David Sassoli

Monica Vitti

Manuel Vallicella

Catherine Spaak

Anne Heche

Olivia Newton John

Ray Liotta

I “Perché…? del 2022

La Russia vuole invadere l’Ucraina

Pioli is on fire

Aumenta la benzina

Draghi si è dimesso

Il diesel costa più della benzina

Totti e Ilary si separano

Mezza dose moderna

Elettra e Ginevra hanno litigato

Lilli Gruber non è a otto e mezzo

Dybala lascia la Juve

Le tendenze e le parole più cercate su Google nel 2022 non finiscono qui: è possibile dare un’occhiata alle liste dell’anno nel dettaglio a questo link.