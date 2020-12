Le parole più cercate ed i personaggi più digitati nel 2020 in Italia

Covid-19 e tutto ciò che riguarda la pandemia tra le parole più cercate nel 2020 in Italia. A comunicarlo il celebre motore di ricerca Google, in base ai risultati raccolti negli ultimi 12 mesi, in cui il Coronavirus è stato, purtroppo anche qui, il protagonista indiscusso. L’elenco è diviso i 8 categorie che comprendono anche i personaggi, gli addii, gli eventi e il “come fare”.

Le parole più cercate

Coronavirus

Elezioni Usa

Classroom

Weschool

Nuovo Dpcm

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Meet

Contagi

Protezione civile

I personaggi più cercati

Alex Zanardi

Silvia Romano

Donald Trump

Joe Biden

Giuseppe Conte

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Rula Jebreal

Elon Musk

Gli addii

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Gigi Proietti

Ezio Bosso

Ennio Morricone

Sean Connery

Franco Lauro

Jole Santelli

George Floyd

Naya Rivera

Le parole più cercate: gli eventi

Festival di Sanremo

Champions League

Europa League

Roland Garros

Black Friday

Nba

Referendum

Festa della Repubblica

Come fare…?

Il pane in casa

Le mascherine antivirus

Il lievito di birra

La pizza

L’amuchina

Il lievito madre

Il tampone

Lo spid

La domanda per il reddito di cittadinanza

Gli gnocchi

Cosa significa

Pandemia

Mes

Dpcm

Congiunti

Urbi et Orbi

Bonsai

Smart Working

Lockdown

Rsa

Black Lives Matter

