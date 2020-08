“Infrazione” o “effrazione”, qual è la differenza fra i due termini?

Si dice “infrazione” o “effrazione”? Un tweet della ministra Lucia Azzolina scatena il web. Pare, infatti, da un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale che la ministra abbia utilizzato la parola “infrazione”, al posto di “effrazione”, per condannare un’intrusione avvenuta in una scuola di Foggia. Ma siamo sicuri che la ministra Azzolina sia completamente nel torto?

L’IC “Virgilio – Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero.

