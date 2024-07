12 espressioni in latino entrate nel vocabolario inglese

Il latino, nonostante non sia più parlata correntemente, ha lasciato un’impronta indelebile su molte lingue moderne, tra cui l’inglese. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel vasto numero di frasi ed espressioni latine che sono state adottate e sono ancora in uso oggi.

Di solito si ritiene pensare che siano soltanto le parole ed espressioni inglesi ad entrare nei vocabolari delle altre lingue, talvolta anche in modo esagerato. Quello che forse non tutti sanno è che in realtà una lingua come il latino, ritenuta erroneamente desueta e passata, sia entrata all’interno del linguaggio anglosassone, oltre ad essere molto influente, per storia e tradizione, con la nostra lingua italiana.

Il latino e il vocabolario inglese

Queste espressioni latine vengono utilizzate in vari contesti, dalla letteratura al diritto, dalla scienza alla conversazione quotidiana. Di seguito, esploreremo alcune delle frasi latine più comuni che sono entrate nel linguaggio inglese e il loro significato.

Carpe Diem

Significato: “Cogli l’attimo”

Uso: Questa frase, resa famosa dal poeta romano Orazio, è spesso utilizzata per incoraggiare le persone a vivere il presente e sfruttare al massimo le opportunità.

Et Cetera (etc.)

Significato: “E così via”

Uso: Usata per indicare che ci sono altre cose simili a quelle già menzionate, senza doverle elencare tutte. È comunemente abbreviata in “etc.”

E.g. (Exempli Gratia)

Significato: “Per esempio”

Uso: Utilizzata per introdurre esempi specifici che illustrano una situazione o un punto precedentemente menzionato.

I.e. (Id Est)

Significato: “Cioè”

Uso: Utilizzata per chiarire o specificare ulteriormente una dichiarazione, spiegando esattamente cosa si intende.

Ad Hoc

Significato: “Per questo”

Uso: Utilizzata per descrivere qualcosa creato appositamente per uno scopo specifico. Ad esempio, una commissione ad hoc è formata per affrontare un problema particolare.

Status Quo

Significato: “Lo stato attuale delle cose”

Uso: Utilizzata per descrivere la situazione corrente, specialmente in contesti dove si discute di cambiamento o resistenza al cambiamento.

Alter Ego

Significato: “Un altro io”

Uso: Utilizzata per descrivere una seconda personalità o un’altra identità di una persona. Spesso usata in psicologia o letteratura.

Bona Fide

Significato: “In buona fede”

Uso: Utilizzata per descrivere qualcosa di autentico o genuino, specialmente in contesti legali o commerciali.

Per Se

Significato: “Di per sé”

Uso: Utilizzata per indicare che qualcosa è intrinsecamente vero, senza considerare fattori esterni. Ad esempio, “L’idea, per se, non è male.”

De Facto

Significato: “Di fatto”

Uso: Utilizzata per descrivere una situazione che esiste nella realtà, anche se non ufficialmente riconosciuta. Ad esempio, un leader de facto è qualcuno che detiene il potere effettivo, anche se non è ufficialmente in carica.

Vice Versa

Significato: “Al contrario”

Uso: Utilizzata per indicare che l’opposto di quanto detto è ugualmente vero. Ad esempio, “Lei ama lui, e vice versa.”

In Vino Veritas

Significato: “Nel vino c’è la verità”

Uso: Utilizzata per suggerire che le persone tendono a dire la verità quando sono sotto l’influenza dell’alcol.

L’influenza del latino sull’inglese

Il latino, lingua dell’antica Roma, ha esercitato una profonda influenza su molte lingue moderne, in particolare sull’inglese. Anche se l’inglese è una lingua germanica, l’influenza si estende a vari livelli, dal lessico alla grammatica, passando per l’uso di frasi ed espressioni. Questa influenza è il risultato di diversi fattori storici e culturali che hanno permesso al latino di penetrare nella struttura dell’inglese. Di seguito, esploreremo i principali aspetti di questa influenza e il suo impatto sulla lingua inglese contemporanea.

Una parte significativa del vocabolario inglese deriva direttamente dal latino. Le parole latine spesso entrano nella lingua inglese attraverso il francese, specialmente durante il Medioevo e il Rinascimento

L’influenza sulla lingua inglese è vasta e profonda. Le frasi ed espressioni latine non solo arricchiscono il vocabolario inglese, ma anche conferiscono un senso di erudizione e precisione al discorso. Conoscere queste espressioni può non solo migliorare la comprensione dell’inglese, ma anche fornire un legame con la ricca storia della lingua e della cultura latina. Nel mondo moderno, dove la comunicazione è fondamentale, queste espressioni latine continuano a giocare un ruolo importante, dimostrando come la lingua è un ponte tra il passato e il presente.

