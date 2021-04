Dante Global, online la piattaforma che promuove la lingua italiana

L'iniziativa

È stata inaugurata, nella sede di Palazzo Firenze a Roma, la piattaforma Dante global. Con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, accolti da Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri. La piattaforma è realizzata con il contributo della Farnesina, media partner Rai Cultura e Rai Italia.

Il progetto Dante Global

Sullo scenario di società interconnessa, la Società Dante Alighieri avvia un nuovo progetto geoculturale e linguistico. La società, che vanta 132 anni di storia, affronta questa sfida, digitale e globale, con la nuova piattaforma Dante global che guarda al rilancio dell’Italia e pensa al futuro. Si punta sul dialogo e sul valore delle emozioni e della bellezza. La nostra lingua, anche se non è veicolare, continua a essere studiata e richiesta dal mondo. “C’è bisogno di umanesimo, in un mondo che cambia sempre più velocemente, dove i rapporti sociali si rinnovano e ridefiniscono” osserva Riccardi “Abbiamo bisogno di nuove coordinate culturali. Per non perdere la capacità di orientarci in un nuovo scenario dove il più grande valore è rappresentato dalle reti e dalle relazioni umane”.

La piattaforma

La Società Dante Alighieri, per soddisfare la diffusissima richiesta, punta sull’umanesimo e sullo stile. Così si racconta una tradizione dove anche prodotti e tecnologie di alto profilo portano con sé la traccia del genio di Leonardo e Michelangelo. La nuova piattaforma avrà tre stanze, per la lingua, la cultura e la formazione, con attività online e in presenza, e strumenti tecnologicamente avanzati che si rivolgeranno anche a professionisti e imprese. La piattaforma è realizzata con il contributo del ministero degli Affari esteri. Hanno sostenuto l’iniziativa anche Avio, Pigna, Chiesi Farmaceutici, Magnum e State Street Bank. I media partner sono Rai Cultura e Rai Italia. In partenariato con Pigna, su Dante global sarà avviato un primo laboratorio di scrittura internazionale che si avvale della guida artistica e contenutistica della Società Dante Alighieri.