“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.” Così ieri sera il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è rivolto nei confronti di Fabio Fazio durante la trasmissione Che tempo che fa. Ma cosa significa la parola fratacchione?

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

La definizione

Secondo il vocabolario Treccani, il suffisso -acchióne (dericavato di –àcchio) ha valore accrescitivo, spregiativo, peggiorativo. Nel caso specifico è utilizzato come vezzeggiativo, sinonimo di furbacchione, mattacchione. La parola fratacchione indica quindi una persona di aspetto bonario, simile a quello di un frate, tonto almeno all’apparenza.

Fratacchione diventato virale

Durante la trasmissione andata in onda ieri, il governatore della Campania De Luca ha voluto quindi scherzare con Fabio Fabio dicendogli che, nonostante il suo aspetto bonario, tipico da frate, è molto amato in Italia. Il conduttore, subito dopo la battuta, ha voluto infatti precisare che raggiungerà moglie e figli. Subito il termine ha raggiunto i trend topic di Twitter e Google, diventando in poco tempo virale. A commentare l’episodio sono scesi in campo anche personaggi come Fiorello (“Credo di amare De Luca”) e Antonella Clerici (“Fratacchione, mitico”).

