Vera Slepoj, addio alla scrittrice e psicologa che amava la cultura

Colta da un malore, ieri notte è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Padova la psicologa e scrittrice Vera Slepoj, aveva 70 anni.

Si tratta di una scomparsa che ci colpisce profondamente: oltre ad essere stata una professionista che si è impegnata per la promozione della lettura con i diversi premi letterari e tour che organizzava in giro per l’Italia, Vera è stata una nostra amica, sempre disponibile quando le veniva chiesto di commentare o dire la propria su un tema di stretta attualità riguardante la società e i comportamenti umani.

Vera Slepoj

Psicologa e scrittrice italiana nata a Portogruaro il 3 maggio 1954 Vera Slepoj si laureò in psicologia all’Università di Padova nel 1977 con una tesi sulla “Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale”. Nei primi anni ottanta gestì una rubrica nella rivista “Riza Psicosomatica” e su consiglio di Klaus Davi scrisse il suo primo libro “Capire i sentimenti“: in questo libro, come nei successivi, l’autrice ha trattato temi legati a relazioni affettive, problemi sociali e manie.

Vera ha curato inoltre rubriche a tema psicologico nelle riviste Io Donna – Corriere della Sera, sui settimanali Oggi, Gioia, Diva e Donna e sulla rivista Giallo. Come editorialista ha scritto su Il Gazzettino, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi e La Nuova Venezia.

Vera è stata docente presso l’Università degli Studi di Siena per l’insegnamento di Sociologia della Salute, oltre ad essere Presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory. Ha svolto il ruolo di consigliere per l’Authority per il Volontariato nel periodo 2000-2004 e quello di Consigliere del Ministro delle comunicazioni dal 2002 al 2006.

Il contributo al mondo della cultura

Non solo psicologa ed esperta delle relazioni umane: Vera Slepoj ha dedicato buona parte della sua vita a promuovere i libri e la cultura con la sua determinazione e la sua passione per la lettura.

Oltre ad organizzare per diversi anni il tour itinerante “Libri d’acqua”, il tour letterario da lei ideato che prevedeva una serie di incontri, anche all’estero, con protagonisti scrittori italiani, ha ideato e presenziato diversi premi letterari che ancora oggi fanno parte del vasto panorama del nostro Paese: il Premio Iolanda dedicato alla valorizzazione della tradizione culinaria italiana, il Premio Le pagine della Terra legato alle tematiche ambientali e il Premio Il Libro della Vita per celebrare attraverso i romanzi la rinascita e la voglia di riscatto insita nell’amino umano.

I libri

Vera Slepoj è stata autrice di diversi libri, nel quale riversava la sua esperienza di psicologa e di profonda conoscitrice dell’animo umano mettendolo a disposizione di tutti.

L’orologio della mente

Tutto nasce dalla volontà di un direttore illuminato e da una proprietà editoriale consapevole del rapporto con i lettori, che ha reso possibile la realizzazione di questo piccolo manuale di automedicazione per gestire l’ansia, l’angoscia, la paura, la rottura delle certezze, la solitudine, la precarietà del futuro, la scoperta della fragilità del pianeta.

Capire i sentimenti

In questo libro Vera Slepoj presenta una rassegna completa dei sentimenti positivi quali l’amicizia, l’amore, la simpatia, la socialità, la felicità, ma anche di quelli negativi come l’angoscia, l’aggressività, la cattiveria, la gelosia, l’invidia, il narcisismo, la paura, il senso di colpa, l’odio e la violenza.

L’inconscio di Cortina

In questo libro fotografico Vera Slepoj racconta Cortina d’Ampezzo, accompagnata dalle fotografie di Lorenzo Capellini: la bellezza, la magnificenza, l’imponenza, la struttura del paesaggio.

Le ferite delle donne

Questo libro analizza con lucidità i modi e i motivi della sofferenza femminile, nelle sottili convergenze fra ragioni biologiche, psicologiche, sociali e culturali. E, seguendo il varco aperto da queste ferite, affonda nel mondo interiore delle donne.

La psicologia dell’amore

In questo libro Vera Slepoj propone una lettura che affronta la sua storia, la sua mitologia, la sua psicologia e il suo status attuale: da Platone a Casanova, da Freud alle teorie psicologiche più recenti, dall’amor cortese alle chat su Internet. Per imparare a conoscere i meccanismi profondi del cuore e ad avere finalmente sentimenti sani.

L’omaggio del Ministro Sangiuliano

“Apprendo con grande dolore la notizia della scomparsa di Vera Slepoj. Una donna coraggiosa, una studiosa e psicologa di valore, una scrittrice e opinionista che ha saputo indagare con profondità e arguzia l’animo umano e la nostra società. Avendone apprezzato le doti e la sua sensibilità culturale, le chiesi di far parte del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo del MiC – così il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dedica il suo pensiero personale a Vera – Mancherà molto al suo Veneto e all’Italia intera. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze mie personali e del Ministero”.

