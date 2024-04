Si veste di blu “Un sabato, con gli amici“, il libro più originale di Andrea Camilleri.

Andrea Camilleri pubblica “Un sabato, con gli amici” nel 2009, quando i romanzi della serie di Montalbano lo hanno consacrato già da diverso tempo nell’Olimpo dei migliori giallisti europei.

Quando il romanzo viene dato alle stampe, sono numerosi i lettori rimasti basiti ad una prima lettura. “Un sabato, con gli amici” non somiglia a nessun altro titolo nato dalla penna di Camilleri: né ai gialli che vedono protagonista il commissario vigatese, né ai colorati romanzi storici del calibro de “Il re di Girgenti”.

“Un sabato, con gli amici” è misterioso, cupo, avvolto da un’aura di non detto che emerge poco a poco, affiorando da un passato che sembrava cancellato, svanito nel nulla.

Si tratta di una narrazione che salta dal presente al passato grazie ai ricordi d’infanzia dei protagonisti che, per via di un improvviso evento traumatico, tornano a fare i conti con realtà che avevano seppellito davvero bene, nel profondo del loro cuore.

“Un sabato, con gli amici” è il romanzo più sorprendente di Camilleri, pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2009. Non è un giallo. Anche se l’ingombro di un cadavere non manca, con gli interrogativi che pone, in margine a un finto quanto torbido tentativo di ricatto.

E neppure difetta, il non giallo, di una forte tensione narrativa: subito inaugurata in copertina da quel segnale d’allarme dato dalla virgola del titolo che rende quanto meno ambigua, se non micidiale, la qualifica di amicizia. Il romanzo è spietato.

Per esso, Camilleri ha dismesso gli estri umoristici e i colori del vigatese. Il non riscattabile teatro degli orrori gli ha imposto un italiano asciutto: veloce, affilato e freddo; addirittura raggelante. Volutamente imprecisata è l’ubicazione della storia. La città non ha nome. È astratta da ogni referenza.

È solo il luogo della composizione, in un variare di interni borghesi (completati da una garçonnière condivisa), di un susseguirsi di dialoghi come in scene di teatro: con scarne didascalie, che rendono agevole il transito al racconto. Sono sei gli amici: tre uomini e tre donne in carriera. Hanno trascorso insieme gli anni di liceo e università.

Formano adesso una comitiva esclusiva, rinsaldata da un lussuriare sostenuto dal cinismo e dall’ipocrisia; oltre che da un convulso ricambio di letti, che disegna un puzzle da ricomporre e continuamente aggiornare. La viziosità ha derive di depravazione, profondamente segnata com’è da infanzie violate o da traumi mai seppelliti.

Gli amici si danno un appuntamento settimanale. È la rimpatriata del sabato sera. Per una volta, coinvolgono nel rito un compagno da tempo dato per disperso. L’ospite è scomodo, socialmente diverso.

È gay dichiarato e comunista. Non ha soldi. Deve arrangiarsi. E soprattutto detiene fotografie pesantemente compromettenti per un componente del sodalizio. Viene trovato morto.

Era caduto accidentalmente, sporgendosi ubriaco dal parapetto del terrazzo, si convenne. Il provvido tonfo aveva liberato la trista brigata, chiusa e refrattaria che, indisturbata, poteva continuare a ravvolgersi su sé stessa. Ma chi aveva dato la spinta, se spinta c’era stata?