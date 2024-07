“Un gatto per i giorni difficili” di Ishida Syou, una lettura estiva per alleviare gli affanni del cuore

Fra i venti titoli più acquistati dai lettori italiani nell’ultima settimana figura “Un gatto per i giorni di difficili“, nuovo romanzo di Ishida Syou uscito per Rizzoli lo scorso 25 giugno. Un libro delicato, perfetto per chi ha bisogno di una lettura tenera e scorrevole, in cui i protagonisti siano i sentimenti.

“Un gatto per i giorni difficili” di Ishida Syou

La sinossi del libro

Su per la Fuyachodori, ovest sulla Rokkakudori, giù per la Tomikojidori, est per la Takoyakushidori: è facile perdersi nel dedalo di strade del centro di Kyoto.

Qui, nascosta tra condomìni anonimi e vicoli bui, c’è una clinica speciale. Può essere trovata grazie al passaparola solo da chi sente davvero di aver smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto, una mano tesa.

Il trattamento che offre, infatti, è unico nel suo genere: a ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto.

Ad affidarsi con un po’ di sorpresa e di iniziale scetticismo alle cure feline saranno un impiegato stufo delle sopraffazioni, un uomo che si sente sempre fuori posto, una ragazzina immalinconita dal rapporto conflittuale con la madre, una stilista di borse alla ricerca di un nuovo equilibrio emotivo e un’apprendista geisha oppressa dal senso di colpa.

Le loro vite ordinarie saranno sconvolte dai nuovi amici non umani: Bi, una meticcia di otto anni che ama mangiucchiare la carta; Margot, una gattina dagli occhi verdi come il tè che detesta le porte chiuse; un micetto di pochi mesi che scatenerà ricordi dolorosi; una coppia di gattini che sono come il giorno e la notte, e insieme speranza di un futuro vitale e coraggioso; e infine, gli amanti delle fughe notturne Chitose e Mimita.

Saranno proprio loro, con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, a dare una svolta alle giornate dei nuovi padroni, restituendogli la spinta per cambiare finalmente le loro vite.

Ishida Syou racconta con delicatezza e humour il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l’anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili.

Il fenomeno dei romanzi corali giapponesi

“Un gatto per i giorni difficili” rientra a pieno titolo nella categoria del romanzo corale giapponese: da una cornice che prende avvio, di solito, da una grande e caotica città giapponese, il lettore viene proiettato in una strada, in un vicolo tranquillo fuori dal tempo in cui qualcuno ha dato avvio a una strana, quasi onirica, attività.

Ci sono negozi in cui si vendono i sogni, ristoranti in cui si preparano pietanze che rispondono a bisogni psicologici, caffetterie magiche che curano le anime ferite… O, nel caso di “Un gatto per i giorni difficili”, una clinica speciale in cui a ogni paziente viene prescritto un “gatto mentore”.

Così, nel corso della lettura, il lettore conosce i diversi protagonisti delle storie, provvisti di problemi, paure, ansie che ricalcano le nostre più profonde, quelle che magari non riusciamo a curare perché non riusciamo nemmeno a confessarcele. Un coro di personaggi che si succedono, uno dietro l’altro, per insegnarci con delicatezza a guardarci dentro più spesso e a vivere con più consapevolezza.

Del resto, se il romanzo corale giapponese sta spopolando in maniera così tanto plateale e universale, un motivo ci sarà. Forse, abbiamo bisogno di fermarci, di osservare dentro di noi per rallentare, e trovare una cura alla rapidità dell’epoca contemporanea.

Chi è Ishida Syou

Ishida Syou è nata nel 1975 a Kyoto. Lavora nel settore delle telecomunicazioni e vive insieme ai suoi gatti, che adora. “Un gatto per i giorni difficili” è il suo romanzo d’esordio: in Giappone ha suscitato enorme curiosità e riscosso altrettanto successo, garantendo all’autrice diversi premi. Diventato best-seller in poco tempo, il libro è stato presto tradotto in molte lingue.

Nel frattempo, Ishida Syou ha dato alle stampe il sequel del suo capolavoro, che è già stato opzionato da numerose case editrici internazionali per la traduzione.

