“Umanistili e Una ballerina sulla luna”, il libro per ritrovare il proprio mondo interiore

Il libro che vi proponiamo oggi è “Umanistili e Una ballerina sulla luna” il secondo libro di Elisa Rovesta. Con il suo stile sottile e arguto, l’autrice è riuscita a ricreare situazioni e atmosfere precise, che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. E lo ha fatto permettendo ai suoi lettori di intraprendere un viaggio interiore in una “serenità ritrovabile”, come fosse un luogo di cui tutti hanno bisogno.

In questo l’ibro, Elisa Rovesta offre la chiave per riflettere sul proprio mondo interiore, il più autentico, quello che spesso nascondiamo anche a noi stessi. La ballerina sulla luna è una metafora, una metafora che, però, vive ed esiste come fosse reale. Per arrivare a lei è necessario fare un viaggio nella fantasia, nel pensiero puro, nelle paure che crediamo di avere e scopriamo di non avere.

L’intervista all’autrice sul libro

Abbiamo intervistato l’autrice per discutere alcuni dei temi trattati all’interno del libro.

Come nasce la metafora della “ballerina sulla luna” che dà il titolo al libro? Qual è il suo significato?

La ballerina sulla luna è nata dall’osservazione della realtà, così come tutti i personaggi dei miei libri. Ricordo che una sera, poco prima di coricarmi, ho guardato fuori da una finestra di casa e sono rimasta incantata dalla bellezza della luna che risplendeva nel cielo. In quel momento ho immaginato che su quella sfera chiara passeggiasse con eleganza una ballerina.

La ballerina è una metafora a cui ognuno può dare un significato. Io, personalmente, immagino la ballerina come ‘un augurio’ che faccio a ogni persona: è la libertà, la spontaneità, l’arrivo a uno stadio superiore, a un livello più alto a cui tutti dovrebbero ambire. Ogni lettore, penso, dovrebbe trovare la sua metafora in base al suo vissuto, alle sue sensazioni e ai suoi bisogni.

Come ha scelto i personaggi protagonisti del libro? Qual è il loro ruolo all’interno della narrazione?

Non è stata una vera e propria scelta. In realtà non ho scelto nulla. Ho semplicemente notato degli atteggiamenti, delle persone, dei tipi umani e i loro stili, le loro peculiarità. Non ho fatto altro che scriverle, trasformarle in parole. Il mio scrivere altro non è che una descrizione senza alcun giudizio, senza alcun parere personale. È semplicemente una osservazione del mondo che ci circonda e che qualcuno mi ha detto che “sono stata capace di cogliere e catturare”.

I miei personaggi non hanno ruoli specifici. Vivono la loro vita ed entrano in scena senza saperlo. Sono inconsapevoli di essere parti di una storia, ma è proprio questa la loro bellezza.

Quali sono le principali contraddizioni che caratterizzano la società di oggi?

Non credo di essere la persona giusta per rispondere a una domanda così complessa. Credo, però, che ognuno di noi possa cogliere contraddizioni e congruenze delle società in base al proprio vissuto personale. Sono concetti tanto generici quanto precisi. Non mi sento di commentare, non mi compete. Io mi limito, e voglio limitarmi, a notare le mille sfaccettature che, se raccontate con ironia, come cerco di fare, diventano piccoli cammei divertenti e realistici, ma che possono far riflettere.

Come si supera un fallimento ritrovando l’autostima?

Beh, che dire… Un critico letterario che ha partecipato alla presentazione del mio libro ha affermato che la mia cifra stilistica è ben riconoscibile e piena di un’ironia pungente… Con la stessa ironia rispondo a questa domanda dichiarando che, se avessi la risposta giusta sarei probabilmente la persona più felice del mondo. Ma quella risposta non ce l’ho e, forse, non voglio nemmeno averla, ancora meno voglio dispensare consigli. Mi limito a descrivere, a ritrarre situazioni del contemporaneo. Posso però dire una cosa, forse in generale, c’è bisogno di delicatezza. Nel trattare le cose che sentiamo. Forse.

Elisa Rovesta

Laureata in servizi giuridici per l’impresa, Elisa Rovesta ha iniziato a lavorare nel 2004 presso un’importante realtà di servizi alle imprese svolgendo mansioni di segreteria prima di occuparsi dell’ufficio commerciale e di risorse umane. Proprio da questo percorso professionale, la Rovesta è entrata in contatto con molti uomini e donne, mondi differenti e preziosi da cui ha potuto attingere e prendere ispirazione per creare i suoi personaggi di fantasia.

Oltre che per gli esseri umani, l’interesse di Elisa è sempre stato rivolto verso il brand e la comunicazione: ha frequentato diversi corsi di specializzazione e master al Politecnico di Milano, alla School of Management della Bocconi e alla Scuola Holden. La carriera da scrittrice nasce all’inizio del 2022 da una telefonata professionale che la spinge a scrivere un testo su un personaggio amante dello “spugnato giallo”, rappresentazione di una filosofia di vita tipicamente all’insegna dell’orgoglio demodé. Da questo personaggio di fantasia nasce “Fatti di umani. Racconti in cui non succede niente” (casa editrice Il Rio): una raccolta di racconti che descrivono personaggi contemporanei poco rappresentati dalla saggistica e dalla narrativa, esposti in una chiave comunicativa all’insegna dell’ironia, ma senza cadere in giudizi o valutazioni soggettive.

Sulla scia del successo avuto dal primo libro, le viene chiesto di scrivere il suo secondo libro, in uscita il 9 giugno: “Umanistili e una ballerina sulla luna”, NFC edizioni e già disponibile in preorder su Lafeltrinelli.it. Elisa Rovesta è anche Presidente dell’associazione senza scopo di lucro Doppiofilo, che opera nel campo dell’assistenza sociale, sanitaria e nella tutela dei diritti civili dei soggetti più deboli. A giugno 2023 uscirà il suo secondo libro, sempre sulla scorta del primo.

