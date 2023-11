“Tutto è qui per te” di Fabio Volo, un romanzo che racconta l’amore e il valore della solitudine

Uscito in libreria pochi giorni fa, "Tutto è qui per te" è il libro più venduto della settimana.

“Tutto è qui per te“: il titolo del nuovo libro di Fabio Volo sembra volerci lanciare un messaggio sin dalla prima occhiata. Scopriamo subito qualcosa di più su questo romanzo che racconta l’amore ma, soprattutto, il valore della solitudine.

“Tutto è qui per te”, la sinossi

“Domani mattina troverai un’auto sotto casa tua con un biglietto aereo per raggiungermi a Parigi. Non devi pensare a niente, ho già pensato a tutto io. Sarà un weekend indimenticabile.”

Luca è bravissimo nelle sorprese, ha il talento di rendere speciale ogni momento, anche le pause pranzo. È un uomo molto indipendente, però non gli piace stare da solo.

Ha una storia importante alle spalle, finita non ha capito bene come (“quand’è che le cose belle poi diventano brutte?”). Esce con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e un po’ se ne vergogna, ma lei è come una boccata d’aria fresca.

Sua madre invece dispone di lui come se non fosse mai diventato un adulto e non perde occasione per farlo sentire sbagliato, in debito. Un giorno, per caso, incontra Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni. Il loro era stato un amore da film, assieme avevano vissuto tutte le prime volte. Adesso lei ha una figlia e si sta separando dal marito.

E se provassero a tornare al punto dove si erano fermati, vedere cosa è rimasto di quei due? Il nuovo romanzo di Fabio Volo coinvolge ed emoziona pagina dopo pagina, con scene romantiche in cui pare di volare – tra calici di vino buono e croissant caldi –, dialoghi che sembrano rubati dalla nostra vita quotidiana e riflessioni in cui ritrovarsi quando ci sentiamo un po’ persi.

“Tutto è qui per te” è un libro sulla linea d’ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate. Sulla voglia di mettersi in gioco davvero, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul valore che può avere anche la solitudine. Sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio.

Che cos’è la felicità?

Nell’intervista rilasciata a Che Tempo che fa in occasione del lancio di “Tutto è qui per te”, Fabio Volo ha raccontato di come il suo ultimo libro, che reputa anche il migliore dei tredici scritti finora, sia incentrato su un uomo che vive alla ricerca della felicità.

Questa caratteristica rende Luca, il protagonista di “Tutto è qui per te”, un personaggio vicino a molti di noi: chi non è alla ricerca della propria felicità? Per trovarla, bisogna saper guardare nei posti giusti. E se dapprima Luca è convinto che essa possa nascondersi dietro alle fatiche e alle conseguenti soddisfazioni di una brillante carriera professionale, poi comincia a pensare che essa dipenda piuttosto dall’ambito relazionale.

Forse, è l’amore la chiave della felicità. Anzi, la chiave della felicità è una donna. Da qui scaturiscono i suoi rapporti con la ex compagna, con Matilde o magari, chissà, con Lucia. O forse no. Forse la soluzione per trovare la felicità è arrendersi al fatto che la vita non vada inseguita, così come le relazioni e le situazioni.

Fabio Volo

Fabio Luigi Bonetti, conosciuto come Fabio Volo (Calcinate, 23 giugno 1972), è un attore, scrittore, sceneggiatore, doppiatore e conduttore affermato da ormai più di qualche anno nel panorama culturale italiano.

Ha raggiunto la notorietà dapprima nel mondo della conduzione radiofonica e televisiva. Solo in un secondo momento, ha deciso di sperimentare con il cinema e la scrittura.

Con i suoi libri, alcuni dei quali tradotti in diverse lingue straniere, ha venduto milioni di copie in Italia. Il suo “È una vita che ti aspetto” è entrato nella classifica dei best seller del 2003.

L’origine del cognome d’arte

Dopo aver interrotto gli studi, l’autore di “Tutto è qui per te” ha intrapreso le strade più disparate: panettiere, barista, e chi più ne ha, più ne metta. Intorno agli anni ’90, ha perfino intrapreso una carriera musicale, destreggiandosi come cantante di musica dance.

Arriva a incidere alcuni singoli con l’etichetta discografica “Media Records”. Uno di questi si intitola “Volo”. Vi dice qualcosa?

