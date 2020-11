Tutti i siti dove comprare libri in offerta per il Black Friday

Non solo tecnologia e all’abbigliamento: anche i libri sono protagonisti del Black Friday, il venerdì nero dello shopping. Da Amazon alle librerie online, ecco le proprie offerte e le promozioni dedicate all’acquisto di libri valide fino ad oggi venerdì 27 novembre.



Offerte sui libri per il Black Friday

Per il Back Friday la Libreria universitaria propone libri in offerta fino al 70% di sconto, con spedizione gratuita per ordini superiori ai 25 euro.



Il sito Ibs per il Black Friday propone sconti fino al 70% su diversi generi con una promozione valida dal 20 al 30 novembre. Si possono trovare libri italiani scontati del 15%, libri ormai fuori catalogo con riduzioni fino al 25%, e sconti del 30% e del 40% sulle occasioni. Inoltre, sul catalogo outlet e su quello dell’usato sono previsti sconti fino al 70% e al 75%.



Amazon propone diversi titoli in promozione dei grandi marchi editoriali con sconti fino al 25%. Per scoprire tutte le promozioni in corso nella categoria libri, è possibile consultare il negozio delle Offerte Libri.



Per il suo venerdì nero, la libreria online Mondadoristore propone fino al 26 novembre delle riduzioni tra il 30% e il 40% sui principali generi, dalla narrativa alla saggistica, arrivo perfino all’80% di sconto in alcuni casi. Con l’acquisto di un libro si riceve inoltre uno sconto del 30%, con due uno sconto del 35% e con tre libri del 40%.

Su questo sito inglese è possibile acquistare libri in lingua inglese con sconto fino al 40%. Per il mese di novembre la piattaforma propone diverse promozioni, tra cui i Daily deals, con offerte rinnovate ogni giorno fino al 30-40% su bestseller, novità e altro con la possibilità della spedizione gratuita in tutto il mondo.

Questo sito inglese per il Black Friday propone diverse offerte di libri a metà prezzo. In questo caso, le spese di spedizione sono inconfutabili, e costano 9 sterline.