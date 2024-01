“Tutti i particolari in cronaca”, Antonio Manzini torna in libreria con un giallo irresistibile

Arriva oggi in libreria il nuovo, irresistibile giallo di Antonio Manzini edito da Mondadori: "Tutti i particolari in cronaca".

Ecco un’ottima notizia per tutti i lettori amanti dei gialli: Antonio Manzini torna oggi in libreria con un nuovo romanzo, stavolta edito da Mondadori, intitolato “Tutti i particolari in cronaca“.

Sceglietelo se volete essere sorpresi da una storia sorprendente, arricchita da personaggi ben caratterizzati e realistici e da una profonda riflessione sui temi della legge e della giustizia.

“Tutti i particolari in cronaca”, la sinossi

La corsa all’alba, la colazione al bar, poi nove ore di lavoro all’archivio del tribunale, una cena piena di silenzi e la luce spenta alle dieci: Carlo Cappai è l’incarnazione della metodicità, della solitudine. Dell’ordinarietà. Nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta.

Tutto il contrario: quei faldoni parlano, a volte gridano la loro verità inascoltata, la loro richiesta di giustizia. Sono i casi in cui, infatti, il tribunale ha fallito, e i colpevoli sono stati assolti “per non aver commesso il fatto” – in realtà per i soliti, meschini imbrogli di potere. Cappai, semplicemente, porta la Giustizia dove la Legge non è riuscita ad arrivare – sempre nell’attesa, ormai da quarant’anni, di punire una colpa che gli ha segnato la vita.

Walter Andretti è invece un giornalista precipitato dallo Sport, dove si trovava benissimo, alla Cronaca, dove si trova malissimo. Quando il capo gli scarica addosso la copertura di due recenti omicidi, Andretti suo malgrado indaga, e dopo iniziali goffaggini e passi falsi comincia a intuire che in quelle morti c’è qualcosa di strano.

Un legame. Forse la stessa mano… Antonio Manzini, il creatore dell’indimenticabile vicequestore Schiavone, entra nel catalogo del Giallo Mondadori con una storia serrata e sorprendente che si interroga sull’equilibrio tra legge e giustizia, e su ciò che saremmo disposti a fare pur di guarire le nostre ferite.

Il tempo cura le ferite

“Da trent’anni passava nove ore al giorno in archivio, lo sapeva che quei faldoni parlavano. Qualcuno urlava”.

Ma cosa rende “Tutti i particolari in cronaca” un giallo tanto speciale? Vi sveliamo qualche dettaglio, senza però rivelare troppo.

In questo ultimo lavoro, Antonio Manzini crea un’impalcatura avvincente e nostalgica che si tiene su a partire da due casi in apparenza slegati fra loro.

Avvincente perché i due casi dialogano fra loro in modo sorprendente. Nostalgica perché i due protagonisti chiamati a risolvere il caso, un archivista e un giornalista, sono l’incarnazione dell’umanità media. Insoddisfatti, più soli di quanto vorrebbero essere, senza alcuna impronta di soprannaturale genialità.

Uomini come noi, ma forse più soli di noi.

L’archivista in particolare, figura chiave di “Tutti i particolari in cronaca”, è un uomo privo di qualunque interazione sociale. Vive nella casa che gli hanno lasciato i suoi genitori, ma vi si reca praticamente solo per cenare e dormire. La sua vita la trascorre nell’archivio del tribunale, di cui conosce a memoria ogni fascicolo.

Fra questi, ce ne sono alcuni che urlano giustizia. I casi irrisolti, soprattutto: quelli abbandonati al loro destino per insufficienza di prove a carico degli imputati.

E proprio qui si nasconde il nocciolo della trama di “Tutti i particolari in cronaca”.

Chi è Antonio Manzini

Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Sangue marcio, La giostra dei criceti e Gli ultimi giorni di quiete.

La fortunata serie con Rocco Schiavone è iniziata con Pista nera (Sellerio, 2013) cui sono seguiti La costola di Adamo (2014), Non è stagione (2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016), Pulvis et umbra (2017), L’anello mancante.

Reduce del successo con l’insolito ed enigmatico protagonista, Antonio Manzini ha proseguito la serie con Cinque indagini di Rocco Schiavone (2018), Fate il vostro gioco (2018), Rien ne va plus (2019), Ah l’amore l’amore (2020), Vecchie conoscenze (2021) e Le ossa parlano (2022), a cui ha fatto seguito l’ultimo romanzo pubblicato prima di “Tutti i particolari in cronaca”, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?.

