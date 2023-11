Antonio Manzini torna in libreria con la nuova avventura di Rocco Schiavone

Approdato lo scorso 31 ottobre in libreria, “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” è il nuovo giallo nato dalla penna di Antonio Manzini, già primo nelle classifiche dei libri più venduti in Italia.

Un libro che vi stupirà per ambientazione, trama e contenuto psicologico.

“Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?”, la sinossi

Dopo Vecchie conoscenze e Le ossa parlano, il vicequestore Rocco Schiavone è in missione non ufficiale a migliaia di chilometri dalla sua odiata Aosta, con il vecchio amico Brizio.

Vogliono ritrovare Furio, l’altro compagno di una vita, scomparso tra Buenos Aires, Messico e Costa Rica. Furio, da parte sua, si è lanciato a rotta di collo sulle tracce di Sebastiano, il quarto del gruppo, scappato in Sud America per sfuggire ad una colpa tremenda e alla conseguente punizione. L’antefatto è lontano nel tempo e ha squassato le vite di tutti loro.

E adesso Rocco e Brizio devono impedire «la pazzia» di Furio, ma vogliono anche capire i perché di Seba, quali sono stati i motivi profondi di quel tradimento orribile con cui Rocco ha già provato a fare i conti, in modo da poter dare l’addio come si deve a un’amicizia vecchia quanto loro.

La ricerca appare vana, perché il continente è immenso e chi scappa lascia solo labili indizi, sospeso in realtà tra scomparire e voglia di spiegarsi o di espiare. Il vicequestore, da fine investigatore, sa bene come armare una caccia spericolata, e Brizio è abbastanza svelto di mano da spalleggiarlo adeguatamente.

In questo miscuglio di thriller e psicologia, è inevitabile che nella mente di Rocco si affollino i tanti ricordi di un’infanzia con la banda a Trastevere, quel piccolo mondo dove solo un fortunato caso ha deciso che Schiavone sia diventato un poliziotto e non un «bandito», una guardia e non un ladro, al pari dei suoi inseparabili compari, uniti in un’amicizia che non c’è più, distrutta dal tempo, dal destino o forse solo da appetiti personali.

Ritrovare Sebastiano misteriosamente scomparso in Sud America sarà forse possibile. Impossibile ritrovare l’amico. Antonio Manzini torna a raccontare i fantasmi del suo vicequestore, ma questa volta lo fa per chiudere un cerchio, uno dei più dolorosi della sua vita.

Rocco Schiavone, un uomo fuori dal comune

Il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini è un poliziotto romano che vive e pensa fuori dagli schemi. Dal carattere burbero e irascibile, Schiavone soffre tutto ciò che ha a che vedere con l’ordine, la linearità e le regole.

Strano che proprio lui sia diventato un poliziotto, e che svolga le sue mansioni dando prova di grandi abilità!

Nei libri di Antonio Manzini, così come nella serie diretta da Simone Spada, Rocco Schiavone si misura con casi e misteri che hanno luogo nel territorio di Aosta, luogo in cui viene trasferito da Roma per motivi disciplinari.

Con un passato tutt’altro che sereno e il fantasma della moglie morta che lo perseguita senza dargli tregua, Schiavone cerca di risolvere al tempo stesso i casi in cui si imbatte e la sua stessa vita.

Aosta sembra una città tranquilla, un posto in cui nulla di torbido potrebbe mai offuscare le acque cristalline della legalità. Invece, Rocco scopre che dietro l’apparenza si cela una coltre di mistero, casi intricati da risolvere e tante persone di malaffare che si aggirano nei dintorni.

Il nuovo libro getta luce sul passato di Rocco Schiavone

A differenza delle ultime uscite di Antonio Manzini, “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” è ambientato in un posto molto lontano e altrettanto diverso da Aosta.

In una cornice tanto esotica quanto insolita, l’intrigante protagonista della serie di Antonio Manzini si muove su un terreno incerto, pericolante e labile.

Con l’ambientazione in Sud America, infatti, il lettore entra anche in un luogo metaforico da cui è impossibile non essere affascinati: la memoria di Rocco Schiavone.

Godetevi il viaggio.

Antonio Manzini

Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Sangue marcio, La giostra dei criceti e Gli ultimi giorni di quiete.

La fortunata serie con Rocco Schiavone è iniziata con Pista nera (Sellerio, 2013) cui sono seguiti La costola di Adamo (2014), Non è stagione (2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016), Pulvis et umbra (2017), L’anello mancante.

Reduce del successo con l’insolito ed enigmatico protagonista, Antonio Manzini ha proseguito la serie con Cinque indagini di Rocco Schiavone (2018), Fate il vostro gioco (2018), Rien ne va plus (2019), Ah l’amore l’amore (2020), Vecchie conoscenze (2021) e Le ossa parlano (2022), cui segue adesso il nuovo libro ambientato in Sud America.

© Riproduzione Riservata