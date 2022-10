Abbiamo ancora tempo per cambiare il mondo. Da Greta Thunberg, la principale attivista mondiale per il clima, arriva il manuale essenziale per realizzarlo. Esce in tutto il Mondo, ed arriva anche in Italia con Mondadori, The Climate Book in cui Greta Thunberg ha raccolto l’esperienza e la conoscenza di oltre 100 esperti. Un libro che ha volutamente un approccio multidisciplinare. Sono presenti geofisici, oceanografi e meteorologi, ingegneri, economisti, matematici, storici e filosofi. Ma vi partecipano anche i leader indigeni. Tra questi si possono segnalare i nomi di della scienziata Katharine Hayhoe, dell’economista Thomas Piketty, della scrittrice Margaret Atwood.

“Ho deciso di utilizzare la mia piattaforma per creare un libro basato sulla migliore scienza disponibile al momento, un libro che copre le crisi climatiche, ecologiche e di sostenibilità in modo olistico”, ha affermato Greta Thunberg. “Perché la crisi climatica è, ovviamente, solo un sintomo di una crisi di sostenibilità molto più ampia. La mia speranza è che questo libro possa essere una sorta di fonte di riferimento per comprendere queste crisi diverse e strettamente interconnesse”.