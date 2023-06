“Sorelle” di Maurizio De Giovanni, il ritorno del maestro del noir italiano

Con "Sorelle", Maurizio De Giovanni continua a tenerci col fiato sospeso. La serie di Sara, che trova la sua prosecuzione in questa nuova uscita, è fra i noir più apprezzati in Italia.

Arrivato due settimane fa nelle librerie italiane, “Sorelle” è fra i libri più venduti nel nostro paese. Il nuovo romanzo, prosecuzione della serie di Sara, riconferma il talento di Maurizio De Giovanni, ritenuto da molti il più grande maestro del noir in Italia.

“Sorelle”, sinossi

Teresa Pandolfi ha esagerato. Questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi deve essere messa a tacere. Prima di farla fuori, però, serve la certezza che non abbia lasciato prove compromettenti per il loro sistema di potere. Intanto Sara è in crisi. Diverse come il giorno e la notte, lei e Bionda sono amiche, colleghe, rivali. Più ancora: sorelle.

Dal giorno in cui non le risponde a un messaggio, Mora ha capito: Teresa è in pericolo di vita. Lei è disposta a qualsiasi cosa per salvarla, con Viola, Pardo e persino Boris, il colossale Bovaro del Bernese. Al suo fianco la risorsa più preziosa, l’ex agente Andrea Catapano, che con Bionda e Mora ha condiviso gli anni migliori. Così comincia una forsennata corsa contro il tempo.

Per capire se esistono delle prove, unica merce di scambio per la liberazione di Teresa, Sara dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei. Tornare alle indagini di ieri, collegarle a quelle di oggi. Ma dovrà soprattutto schiudere lo scrigno dei ricordi, anche i più minuti, all’apparenza insignificanti, che ognuno di noi cela a propria insaputa in fondo al cuore. Lì in mezzo, Mora potrebbe indovinare la pista giusta, a cui arriverebbe – in uno slancio dell’anima – soltanto una sorella.

La serie di Sara

Ha avuto inizio con un racconto, dal titolo Sara che aspetta, contenuto nella raccolta “Sbirre”, composta da De Giovanni, De Cataldo e Carlotto. La storia di Sara, poi, è diventata una vera e propria serie, per cui Maurizio De Giovanni ha pubblicato ogni anno un romanzo, a partire dal 2018, cominciando con “Sara al tramonto”.

La forza di Sara risiede nella caratterizzazione creata da De Giovanni, che ha concepito un personaggio a dir poco appassionante e sfaccettato. Una donna che pensa di aver già vissuto tutto, di essere giunta al periodo conclusivo della sua vita, che passa talmente inosservata da conoscere i segreti di tutti coloro che incontra, e che vive con il grande dolore della perdita di un figlio, di cui le restano la compagna e la piccola creatura che all’inizio della serie lei porta in grembo.

Con “Sorelle”, Maurizio De Giovanni ci regala un’altra avvincente storia, forse la più intrigante, con una protagonista memorabile, stavolta alle prese con un caso che non vorrebbe mai avere aperto.

Maurizio De Giovanni

Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, Maurizio De Giovanni è nato a Napoli il 31 marzo del 1958. È ritenuto uno dei più grandi maestri del noir in Italia. Dalla sua penna sono nati, infatti, personaggi memorabili quale il Commissario Ricciardi, da cui è stata anche tratta la fortunata fiction prodotta da Rai, e i protagonisti dei “Bastardi di Pizzofalcone”, romanzo anch’esso trasposto in fiction qualche anno fa.

La carriera letteraria dell’autore di “Sorelle” ha inizio nel 2005, con la partecipazione ad un concorso per giallisti emergenti indetto da Porsche Italia. Per l’occasione, De Giovanni concepisce un racconto dal titolo I vivi e i morti, che diventa la base di un romanzo pubblicato dapprima col titolo di “Le lacrime del pagliaccio”, poi modificato in “Il senso del dolore”. Ambientato nella Napoli degli anni ’30, questo esperimento ben riuscito costituisce il nucleo della serie del Commissario Ricciardi, che viene pubblicata a partire dal 2007 per Fandango . e dal 2011 per Einaudi Stile Libero.

Da qui in poi, la carriera di De Giovanni è costellata di successi letterari, da “I bastardi di Pizzofalcone” e il suo sequel, alla serie di Sara, di cui da pochissimo è uscito il sesto capitolo, appunto, “Sorelle”.