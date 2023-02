“Sopravvissuti e dimenticati”, un libro per ricordare il dramma delle foibe

Share on Email

Il libro che vi consigliamo oggi, in occasione del Giorno del ricordo, è "Sopravvissuti e dimenticati. Il dramma delle foibe e l'esodo dei giuliano-dalmati", un'opera che ripercorre la storia dei massacri delle foibe.

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del ricordo, occasione in cui ricordiamo le vittime dei massacri delle foibe, avvenuti ad opera dei partigiani jugoslavi e dell’OZNA durante e dopo il Secondo Conflitto Mondiale. Un tragico evento che conosciamo ancora poco, di cui ci dimentichiamo spesso. Il libro che vi consigliamo oggi si intitola “Sopravvissuti e dimenticati. Il dramma delle foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati“, è stato scritto da Marco Girardo e racconta i massacri delle foibe attraverso le testimonianze di chi li ha vissuti da vicino.

I massacri delle foibe

I massacri delle foibe raccontati in “Sopravvissuti e dimenticati” (in sloveno: poboji v fojbah, in croato: masakri fojbe, in serbo: mасакри фоjбе – masakri fojbe) sono gli eccidi perpetrati ai danni di militari e civili italiani della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia che sono avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

I responsabili di tali tragici eventi sono i partigiani jugoslavi e dell’OZNA. Il nome di questi eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici, chiamati per l’appunto “foibe” in Venezia Giulia, dove venivano gettati i corpi dei defunti o le vittime ancora in vita.

Sulle tracce del dolore

Nel suo “Sopravvissuti e dimenticati. Il dramma delle foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati”, il giornalista goriziano Marco Girardo si concentra sulla ricostruzione di un pezzo di storia troppo spesso dimenticato, quello dei massacri delle foibe, servendosi di due modalità che restituiscono una prospettiva interessante e sfaccettata sui tragici eventi: da una parte, Girardo si impegna nel trasmettere i fatti con la massima neutralità, cercando di non entrare nel merito con commenti o critiche, ma soltanto di tramandare una pagina di storia non troppo lontana temporalmente che tuttavia a molti di noi appare lontanissima.

D’altro canto, Marco Girardo cerca di mostrare la verità dei fatti riportando le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il dramma delle foibe. In “Sopravvissuti e dimenticati”, infatti, l’autore incastona tre interviste, in altrettanti tre capitoli, di persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente gli infoibamenti.

“Sopravvissuti e dimenticati”, il dramma delle foibe

Il testo di Marco Girardo prende in considerazione due eventi storici riconducibili alla seconda guerra mondiale e all’immediato dopoguerra:-la sparizione nelle foibe di circa 5000 persone (soldati e civili, per lo più italiani) a opera del movimento partigiano jugoslavo, destinato a confluire nelle armate di Tito;-l’esodo verso l’Italia di circa 300mila persone (per lo più italiane) che abitavano l’Istria e la Dalmazia quando queste regioni, alla fine della guerra, furono assegnate alla Jugoslavia (trattato di Parigi, 10 febbraio 1947).

Nelle pagine di questo libro, Girardo intervista tre persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle vicende citate. Il primo personaggio è Graziano Udovisi, l’unico sopravvissuto alle foibe che sia ancora in vita, il quale racconta con impressionante dovizia di particolari quelle ore in cui la morte vicinissima gli fu miracolosamente risparmiata.

Il secondo intervistato è Piero Tarticchio, esule di Gallesano, il quale, avendo perso il padre e altri parenti in una foiba, ha vissuto entrambe le drammatiche esperienze che hanno segnato la gente giuliano-dalmata.Infine la parola passa a Nata?a Nemec, una storica slovena di Nova Gorica che ha cercato di stilare un elenco dei caduti nelle foibe, sfidando in molti casi la diffidenza dei colleghi e dei connazionali.

Marco Girardo

Nato a Gorizia e milanese d’adozione, Marco Girardo è uno scrittore e giornalista specializzato in ambito economico. Dal 2011, l’autore “Sopravvissuti e dimenticati” è responsabile della redazione “Economia” del quotidiano cattolico Avvenire. Dal 2020, Girardo cura il progetto editoriale multimediale “L’economia civile”. Inoltre è autore e conduttore di format di carattere economico sul network radiofonico InBlu2000.