“Sono qui per amore”, il libro che da voce al coraggio delle donne

Il libro, prefato da Eleonora Daniele, è dedicato a tutte le donne che hanno il coraggio di superare e trasformare il proprio dolore per tornare a vivere.

“Sono qui per amore” edito per Gabrielli Editori, è il libro scritto dalla psicoterapeuta Antonella Elena Rossi, dedicato a tutte le donne che hanno il coraggio di superare e trasformare il proprio dolore per tornare a vivere.

Il libro è prefato dalla giornalista e conduttrice televisiva Eleonora Daniele che del libro dice: “Attraverso la lettura di questo libro si intraprende un viaggio che apre al coraggio, che fa decidere di andare e lasciare, di chiudere porte e situazioni per ritrovare se stesse e soprattutto la cura per se stesse. É anche un viaggio in quell’amore che esige rispetto.”

Antonella Elena Rossi, come in una eco, dà voce a tutte le donne delineando il profilo ai mutevoli e delle volte ingannevoli, volti dell’amore, accompagnando ciascuna di noi in un’autentica riflessione sull’amore, un amore puro che resiste oltre il muro del tempo e dell’inganno capace quindi di vincere il dualismo luce/ombra andando al di là dei confini imposti e che con forza e coraggio elide le barriere e non le subisce.

Il libro si rivela anche come una decisa protesta contro la ferocia dell’uomo che vuole le donne subordinate e asservite, annullando la loro identità usando vigliaccamente il ricatto dell’umiliazione, la negazione oltre che la violenza verbale e fisica.

Pagina dopo pagina, matura nel lettore la consapevolezza che amare senza confini e senza ostacolare il proprio partner, è possibile, richiede impegno, cura e gestione responsabile delle emozioni. Ci sono relazioni che imprigionano l’amore, mentre altre vissute consapevolmente, hanno le ali e lasciano volare sempre più in alto imparando ad accettare anche ciò che non è possibile controllare, con maturità e rispetto nella quotidianità.

Un amore incondizionato insomma in cui la prova d’amore più grande è quella di lasciare libero il proprio partner di esprimere se stesso, con consapevolezza e serenità e non come idealmente vorremmo fosse.

Una relazione d’amore in cui ci si riservi e conceda lo spazio per vivere la propria individualità, dove non coesistono pregiudizi, giudizi e il bisogno di controllo ma si viva l’Altro con totalizzante accettazione.

Sono qui per amore

Sinossi del libro

Nel libro “Sono qui per amore” sono raccolte le storie di alcune donne che la psicoterapeuta ha incontrato durante il suo percorso professionale. Una eco di voci racconta i diversi volti dell’amore nell’età contemporanea.

Il tema fondante di questo libro è la consapevolezza di vivere l’amore per essere più forti e vincenti davanti alle difficoltà che si presentano durante l’altalena della vita.

Storie d’amore che si vivono nel periodo adolescenziale, periodo in cui comunemente si sperimentano i primi turbamenti del cuore, il cambiamento del corpo e delle relazioni.

Storie di amore tra donne e uomini adulti, che inseguendolo si sono dimenticati di cosa questo sentimento significhi davvero.

Attraverso la lettura di questo libro si intraprende un viaggio che apre al coraggio, che fa decidere di andare e lasciare, di chiudere porte e situazioni per ritrovare se stesse e soprattutto la cura per se stesse. È anche un viaggio in quell’amore che esige rispetto.

Queste pagine parlano. “Io sono qui per amore” esprime il pensiero dell’autrice e con lei di tutte le protagoniste del libro: ci sono per esserci, per aiutarti, e per amarmi.

“Credo che la vita di una persona sia come un libro, dove la libertà sta nel fermarsi a un capitolo piuttosto che a un altro, saltare frasi e paragrafi fino ad arrivare a riscriverlo con un finale diverso. Grazie alle persone che incontriamo e al destino che ci procuriamo, alle narrazioni che facciamo di noi e della nostra vita, possiamo riscrivere il nostro libro mille e mille volte.” (dalla Prefazione di Eleonora Daniele)

L’autrice

Antonella Elena Rossi risiede a Verona, è psicopedagogista, formatrice in counseling logo-analitico ed esperta in comunicazione efficace (PNL).

Ha collaborato con le Università di Verona, Padova e Venezia.

È consulente delle Asl 22 di Verona per il Progetto Benessere che coinvolge le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Svolge il ruolo di supervisione per nove asili nido. È docente di ruolo presso una Scuola Serale per adulti.

Numerose le sue pubblicazioni in ambito educativo e didattico.

