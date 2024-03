Giornata mondiale del sonno, 10 libri da leggere per combattere l’insonnia

Siete stanchi, ma non riuscite a dormire e fra poche ora vi dovete alzare per andare a lavorare? In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, scopriamo 10 libri da leggere se non riuscite ad addormentarvi

Libri da leggere per combattere l’insonnia e favorire il riposo. Ogni anno il venerdì della seconda settimana di marzo cade la Giornata mondiale del sonno, un evento annuale organizzato dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine (WASM) dal 2008.

Scopo della giornata è quello di celebrare i benefici di un sonno buono e salutare e di richiamare l’attenzione della società sulle problematiche legate ai disturbi del sonno e alle relative cure, necessità di informazione e aspetti sociali, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi del sonno e la loro gestione.

Cos’è l’insonnia

Ma in cosa consistono i disturbi legati al sonno? Lo abbiamo chiesto alla psicoterapeuta Rachele Bindi. “L’insonnia è solo un sintomo, che può avere molteplici significati individuali e si presenta sotto forme molto diverse tra di loro. Da manuale, l’insonnia si colloca tra i disturbi del sonno, come impossibilità di addormentarsi o di dormire per un tempo adeguato durante la notte.”

Secondo l’esperta, si diagnosticano 3 tipologie di insonnia:

– insonnia transitoria, dovuta a cambiamenti di ambiente, momenti di stress, dura meno di una settimana e assomiglia molto alla deprivazione di sonno (sonnolenza e movimento rallentato);

– insonnia acuta, che perdura per un periodo più lungo, ma comunque inferiore al mese;

– insonnia cronica, solitamente collegata ad altre patologie psichiche o fisiche. La sua espressione varia molto, soprattutto in relazione alle motivazioni che la generano (arrivando anche ad allucinazioni e affaticamento mentale).

“Premetto che per l’insonnia cronica è bene fare gli accertamenti necessari e magari consultare uno specialista, ma nel frattempo possiamo – conclude Rachele Bindi – vedere come impiegare le ore di veglia in qualche modo, magari leggendo un buon libro.”

Sonno, 10 libri da leggere se non riuscite ad addormentarvi la sera e combattere l’insonnia

Capita anche a voi la sera di essere stanchi, ma di non riuscire a dormire nonostante fra poche ora vi dovete alzare per andare a lavorare? Anche in questo caso, la lettura può venire in nostro soccorso: scopriamo 10 libri da leggere per rilassarci e accompagnarci nel sonno, alcuni dei quali consigliati da dei ricercatori, concordi nel dire che leggere riduce lo stress e aiuta ad addormentarsi più velocemente.

Curarsi con i libri di Ella Berthoud e Susan Elderkin

Non potevamo non iniziare l’elenco di libri da leggere per combattere l’insonnia con questo libro di medicina molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute autrici inglesi e adattato per l’Italia da Fabio Stassi.

Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo prontuario è una celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, proponendo un libro e un autore a rimedio di ogni nostro malanno, anche l’insonnia.

La casa del sonno di Jonathan Coe

Il romanzo è avvincente e di sicuro non aiuta a prendere sonno, ma del sonno parla parecchio: la stessa struttura narrativa ripercorre le sue fasi e i personaggi ne conoscono bene i disturbi. Potrebbe giovare provare a misurarsi con loro e farsi qualche domanda rispetto alle motivazioni del nostro cattivo rapporto con il dormire.

I sogni di Einstein di Alan Lightman

Se il titolo non vi convince che il libro sia perfetto come libro da leggere prima di addromentarsi, cominciate a sfogliarlo pagina dopo pagina. Un collage di pensieri e sogni del giovane Einstein, un insieme di scienza e creatività che stimolerà la vostra immaginazione.

L’uccello che girava le viti del mondo di Huraki Muramaki

Tra i libri da leggere consigliati per combattere l’insonnia vi proponiamo un classico della letteratura. Quando si passeggia sulla sottile linea tra la realtà e il sogno, allora il punto di riferimento diventa obbligatoriamente Murakami. Le sue storie, infatti, viaggiano navigano spesso tra la realtà dei sogni e la fantasia della realtà.

Queste oscure materie di Philip Pullman

Ricordate le serata passate a leggere Harry Potter sotto le coperte? Ecco, chi ha detto che questi tempi devono cambiare? Se vi hanno appassionato le trame della Rowling, allora la trilogia di Pullman può coinvolgervi con le sue storie attraverso viaggi fantastici in altri tempi e in altri luoghi.

.L’Oceano alla fine del sentiero di Neil Gaiman

Gaiman con le sue precedenti opere sarà anche stato responsabile dei vostri incubi, ma la sua ultima fatica vi porterà dolci sogni, è la promessa di chi l’ha letto. Una lettura che tra fantasia e realtà che attraversa tutte le fasi di crescita di un individuo.

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez

Lirico e magico, il libro racconta la storia della piccola cittadina in mano alla famiglia Buendìa. Il tema trattato e la dolcezza della narrazione vi culla fino al sopraggiungere del sonno.

Il cuore di tutte le cose di Elizabeth Gilbert

Dalla stessa autrice di “Mangia, Prega, Ama”, una nuova storia questa volta costruita intorno alla famiglia Whittaker, in particolare la bella e brillante Alma. Una storia riempita da arte, desiderio, amore e sogno. Dopo la lettura di questo libro, vi sveglierete sicuramente con un ottimo umore.

Alice nel Paese delle meraviglie di Lewis Carroll

Tra i libri consigliati vi proponiamo un altro classico della letteratura. Se non riuscite proprio a dormire fatevi un giro nel Paese delle Meraviglie. Avete problemi a trovare dei sogni? Questo libro può sicuramente ispirarvi.

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway

In questo capolavoro letterario, immaginario e linguaggio semplice si fondono tra le pagine del libro. Sarete cullati da grandi e soavi onde verso il sonno più tranquillo.

