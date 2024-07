“Sirene”, il nuovo libro di Emilia Hart perfetto per un’estate di mistero, amore e magia

Share on Email

Ci aveva già incantati con “Weyward“: Emilia Hart, l’autrice anglo australiana che ha scalato le classifiche mondiali con il suo romanzo d’esordio, promette ancora emozioni forti e un’esperienza di lettura senza eguali con il suo nuovo libro, “Sirene“.

“Sirene” di Emilia Hart

La sinossi

Sorelle separate da centinaia di anni. Voci che non possono essere soffocate.

2019. Nel cuore della notte Lucy si sveglia di soprassalto; si trova nella stanza del suo ex ragazzo, a cavalcioni su di lui, con le mani strette attorno alla sua gola. Cosa ci fa lì? Confusa e terrorizzata, cerca rifugio dalla sorella Jess, sperando che possa aiutarla a capire il sogno che da qualche tempo popola le sue notti: la scena vivida e inquietante di due sorelle che stanno naufragando.

1800. Le sorelle Mary ed Eliza vengono strappate al loro amato padre in Irlanda e costrette a imbarcarsi su una nave diretta in Australia. Mentre vengono trasportate sempre più lontano da tutto ciò che amano e conoscono, iniziano a notare nei loro corpi degli strani cambiamenti che non riescono a spiegarsi.

2019. Giunta a casa di Jess, Lucy non trova alcuna traccia di lei. Mentre attende il suo ritorno, inizia a sentire strane storie sulla cittadina di mare dove la sorella si è da poco trasferita: racconti di uomini scomparsi, rapiti dagli abissi; sussurri di voci femminili che serpeggiano tra le onde. Nel frattempo, quello strano sogno inizia a sembrare più reale che mai.

Sirene è l’appassionante storia di quattro donne separate dal tempo eppure legate più di quanto si possa immaginare. Un nuovo imperdibile romanzo sulla resilienza femminile, che racchiude tutto il potere della sorellanza e l’ineffabile magia del mare.

Un romanzo che cattura

“Sirene” racconta, come già avveniva in “Weyward”, una storia di sorellanza. Questo, insieme al mistero di fondo e a un’appassionante storia d’amore, rendono il romanzo una lettura intrigante che appassiona sin dalle prime pagine.

Ci chiediamo subito come mai Lucy, che vive nel 2019, sia ossessionata da strani sogni ricorrenti che vedono protagoniste due sorelle in preda a un naufragio. Ci chiediamo come, alla fine, si legheranno insieme le vite della ragazza, di sua sorella Jess e delle altre due voci che popolano il romanzo, appartenenti a due donne che vivono nel diciannovesimo secolo.

La forza dell’oceano, della magia, del racconto storico, del romanzo fantasy, di quello misterioso si fondono insieme in quest’opera per dare vita a un intreccio in cui la ciliegina sulla torta è costituita proprio dallo stile di scrittura evocativo e immaginifico di Emilia Hart.

Emilia Hart

Di origine anglo-australiana, l’autrice di “Sirene” è nata a Sydney. Dopo aver studiato Letteratura inglese e Legge alla University of New South Wales, ha intrapreso la carriera dell’avvocatura, prima in Australia e poi a Londra, città dove vive oggi.

Emilia Hart ha sempre amato i libri e la scrittura. La svolta che ha reso la sua passione una reale alternativa alla professione di avvocato è arrivata nel 2021 con il Caledonia Novel Award. L’autrice ha cominciato quindi a farsi notare nell’ambito del racconto, con opere attualmente pubblicate in Australia e nel Regno Unito.

“Weyward”, il suo romanzo d’esordio, è un’opera nata durante il periodo del Covid e divenuta celebre fra gli addetti ai lavori già prima della sua pubblicazione: il libro è stato acquisito in venti paesi prima della sua uscita e, mesi dopo la pubblicazione, possiamo affermare con certezza che il successo annunciato è arrivato abbondantemente.

“Weyward”, infatti, è uno dei libri più venduti dell’anno in Inghilterra e in Australia, e anche in Italia ha fatto ottimi numeri.

