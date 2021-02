Servizio in camera di libri: arriva l'hotel con il Book Butler

Un hotel di Palm Beach, in Florida, offre ai suoi ospiti un servizio letterario ad hoc: un maggiordomo. Questo sarà sempre pronto a offrire libri, spunti di lettura e consigli letterari. È il primo hotel nel mondo ad adottare una figura del genere e a noi piace tantissimo! Ne da notizia il giornata “La Stampa“.

L’Hotel e il nuovo servizio letterario

È l’albergo “Ben West Palm”, che insieme alla libreria “The Palm Beach Book Store” , ha inventato un nuovo tipo di maggiordomo. Come funziona questo servizio letterario? Basta alzare la cornetta del telefono per ordinare uno dei libri presenti nella lista lasciata sul comodino. C’è anche la possibilità di fare richieste personalizzate. Il libro verrà portato direttamente in camera con in più un segnalibro ricordo, da portare a casa e riutilizzare nelle prossime letture.

Un’idea innovativa

Oltre alla lettura, ovviamente, gli ospiti possono ordinare anche dei piatti appositamente abbinati al titolo. Questa si chiama “book bites” , una combo perfetta per deliziare di cultura e cibo. Una volta finito il libro, gli ospiti possono portare a casa il loro nuovo libro o scegliere di lasciarlo per essere donato alla West Palm Beach Library Foundation.

Tutto questo, in un ambiente a tema “libri”, curato nei minimi dettagli e ispirato alla casa di Byrd Spilman Dewey. Insomma, un Hotel da sogno in un posto da sogno come la Florida. Speriamo di averne, presto, uno anche in Italia.

