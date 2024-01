“Serena è la notte”, il libro che mette a nudo la complessità dell’adolescenza

Share on Email

Scopri il coinvolgente romanzo di formazione "Serena è la notte" che mette a nudo la complessità dell'adolescenza. Lettura imperdibile per tutti.

Con il romanzo di formazione “Serena è la notte” (Another Coffee Stories) che si distingue per il suo stile narrativo coinvolgente e appassionante, l’autrice Edith Maria Frattesi, ha voluto raccontare una storia nella quale gli adolescenti si possono identificare poiché offre scenari riconoscibili nei sentimenti e motivazioni dei personaggi, supportandoli a orientarsi e mettendo a nudo la complessità del periodo adolescenziale in prospettiva sociale e familiare.

Le difficoltà dell’adolescenza

L’adolescenza è un periodo della vita caratterizzato da profondi cambiamenti fisici, cognitivi ed emotivi e il suo compito evolutivo ed educativo è quello di raggiungere l’emancipazione.

I teenager iniziano a esplorare e fare esperienza del mondo, delle relazioni romantiche e a confrontarsi sentimentalmente in maniera significativa. Le esperienze contribuiscono alla costruzione della propria identità che nell’odierna “società della prestazione” tra like, visualizzazioni e commenti, passa attraverso la mercificazione del corpo e dai canoni estetici sempre più lontani dalla realtà.

In questa società consumista, edonista, senza sostanza e sempre più guidata e ispirata ai valori dal narcisismo, si sostanzia il dovere dei genitori, degli educatori e degli insegnanti, di non interrompere mai il dialogo con i ragazzi al fine di veicolare il messaggio che la bellezza non è nella tendenza di collezioni griffate, né nella competizione social o nel mito della ricchezza.

La bellezza autentica è la poesia, la curiosità, la capacità di resilienza e di empatia, la giustizia e l’amore che diffondiamo nel mondo senza mai temere il fallimento, che deve diventare un punto di partenza in virtù del quale vibrare in volo.

Anche la lettura si rivela una pratica e uno strumento prezioso per la formazione e per la conoscenza. Attraverso questa si può fare esperienza di Sé e dell’Altro da Sé, incoraggiando e facilitando il confronto dialogico.

Il libro “Serena è la notte”

Il libro “Serena è la notte” si presenta con voce rassicurante come una narrazione che esplora e guida al complesso periodo adolescenziale con gli occhi e le emozioni di Daniele, Claudia e Giovanni. Nati tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, i tre adolescenti sono descritti nel loro temperamento, ardenti come candele che brillano, con sogni impetuosi e le turbolenze emotive necessarie per la costruzione dell’identità di ciascuno.

Il romanzo ambientato in una cittadina di provincia introduce i tre adolescenti i quali si trovano a fare i conti con gli ossimori della vita, con le sue luci e ombre, con l’amore e la morte.

I quindicenni si troveranno, infatti, a riconoscere l’amore nei suoi aspetti più totalizzanti, con le loro prime esperienze d’amore tra romanticismo e sessualità, ma anche a scontrarsi nella struggente disperazione e delusione che porta con sé al suo termine.

L’amore come via d’uscita

L’innamoramento è inteso come possibile via d’uscita dal senso di solitudine che spesso tormenta i ragazzi. Si troveranno anche a fare i conti con le amicizie idealizzate e i drammi familiari, assaporando il gusto amaro ma anche dolce della vita.

Gli adolescenti nuotano nell’incertezza muovendosi in un territorio dai confini mutevoli giacché in questa età di transizione tutto è in divenire e da sperimentare. La fatica emotiva sta nel riconoscersi e costruire la propria e autentica identità.

La vita dei tre personaggi scivola tra le montagne russe del divenire, ma ciò che stupirà il lettore sarà la decisione finale del protagonista indiretto di questo romanzo introspettivo, che si troverà a camminare sul filo di un rasoio tra la disperazione più feroce e cruda e la gioia più pura, ma chi la vince su tutto sarà la consapevolezza di rimanere fedeli ai propri valori e la coscienza che ciò che si è vissuto consapevolmente non andrà mai perduto e mai potrà tramontare.

Quella di “Serena è la notte” è una storia corale in cui le vite confluiscono l’una nell’altra in un finale condiviso in cui ognuno è protagonista e attore sociale della propria e altrui storia.

Per l’autrice – L’adolescenza è come la notte: tumultuosa, ma anche serena. E come per tutto, anche la notte finisce, nel bene e nel male.

L’autrice del libro

L’autrice di “Serena è la notte” è Edith Maria Frattesi, una giovane scrittrice nata a Jesi nel 1989 e già autrice di sei romanzi. Per la Casa Editrice Another Coffee Stories ha pubblicato Tutto quello che resta (2021), Due anime (2022), L’inesorabile caducità dei fiori (2022) e Serena è la notte (2023). Il 2024 porta con sé la pubblicazione dell’atteso romanzo Il gusto dolce delle fragole edito per la casa editrice Another Coffee Stories

a cura di Maria Laura Chiaretti

© Riproduzione Riservata