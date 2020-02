Sei case con librerie da sogno in cui trascorrere le vostre vacanze

Ci sono librerie in grado di farci sognare ad occhi aperti con il loro fascino senza tempo. Abitate da volumi preziosi e libricini destinati a cambiare le nostre vite, le librerie ci spalancano decine di universi possibili. Sono una passaporta nel tempo e nello spazio e ci permettono di viaggiare da un punto all’altro come per magia. Se anche voi, di fronte a una bella libreria, non resistete all’impulso di tuffarvici dentro e iniziare il vostro viaggio nel tempo, ecco 6 case con librerie da sogno in cui dovete assolutamente soggiornare.

Istanbul

Prendi il passaporto, perché ti servirà per arrivare in questo elegante appartamento a Istanbul, in Turchia. Il soggiorno ha un’intera collezione di libri da leggere e sfogliare sotto la luce sognante di un lampadario orientale.

Regno Unito

Perditi in una vera libreria soggiornando al The Open Book nel Regno Unito. C’è un appartamento sopra la libreria dove puoi rilassarti con una buona lettura. Anche se, ne siamo certi, finirai per passare la maggior parte del tempo a sfogliare tutti i libri sugli scaffali.

New Orleans

Questo splendido appartamento a New Orleans ha una biblioteca meravigliosa che si inerpica in ogni stanza della casa, persino in camera da letto. Vai al Café Du Monde e prendi un assortimento di deliziosi beignet da gustare mentre ti rilassi a leggere sdraiato sul letto.

Milano, Italia

Nel centro di Milano, in curata casa di ringhiera fine ‘800, disponibile due belle camere con letto matrimoniale. La più grande con affaccio su terrazzo verde e silenzioso con vasca da bagno per bagni rilassanti. La seconda più piccola, con letto matrimoniale soppalcato.Bagno con doccia ad uso esclusivo degli ospiti.L’appartamento è fornito di impianti: stereo, tv, rete wireless e aria condizionata.

Bretagna, Francia

Questo affascinante castello si trova nel cuore della Bretagna: a 20 km da Rennes. Il castello fu costruito nel 17° e 18° secolo in un parco di querce secolari che circondano un silenzioso laghetto. Ci sono 4 salotti. Solo 10 minuti da Rennes. C’è una vasca idromassaggio in giardino.

L’isola di Inch, Irlanda

A proposito di librerie da sogno, questa suite in Irlanda ti farà davvero sentire come se fossi trasportato al tempo della Bella e la Bestia. La casa ha scaffali ovunque, anche nei corridoi. Trova “una favola antica come il tempo” da leggere mentre sei seduto vicino al caminetto acceso.

