La seconda giornata di A Tutto Volume, libri in festa nelle piazze barocche

“A Tutto Volume” è entrato nel vivo. Venerdi sera, a partire dalle 18, le piazze, i chiostri e i giardini di Ragusa si sono trasformati in luoghi della cultura.

Sedici incontri che hanno visto una grandissima partecipazione di pubblico.

La seconda giornata di A Tutto Volume

Tra gli ospiti che ieri sera si sono avvicendati per parlare dei loro ultimi libri: Yasmina Pani, in dialogo con Antonio Pascale, che nel Cortile della Prefettura, ha presentato “Schwa: una soluzione senza problema”; nello stesso luogo, a seguire, lo scrittore Francesco Carofiglio ha incontrato il pubblico per raccontare il suo romanzo “La stagione bella”, mentre contemporaneamente, il Piazza San Giovanni, la psicologa Stefania Andreoli ha presentato, in dialogo con Fabio Manenti, “Io, te, l’amore”.

L’attore e scrittore Ninni Bruschetta, in piazza delle Poste ha presentato La scuola del silenzio e lo scienziato Nello Cristianini ha incontrato il pubblico per parlare di Intelligenza Artificiale, in dialogo con Giada Giaquinta. Maurizio Scarpari è stato invece nel Giardino del Vescovado per parlare della crescita della Cina e delle conseguenze sull’economia globale.

La scrittrice Viola Ardone, che per ragioni personali non è riuscita ad essere fisicamente al festival, ha potuto svolgere il suo incontro grazie a un collegamento on line.

Tra gli ultimi eventi della serata, alle 22.30, Carlo Massarini, in Piazza San Giovanni, con il libro fotografico Vivo dal vivo 2010-2023 – un viaggio emozionante della musica attraverso 120 concerti che hanno segnato la storia e Antonio Pascale, al Giardino Relais Antica Badia, con il monologo Da Pinocchio a Masterchef, ha incantato il pubblico tracciando una breve storia della nostra evoluzione.

Libri in festa ad A Tutto Volume 2024

Luciano Canfora, Giancarlo De Cataldo, Francesca Fagnani, Sigfrido Ranucci, Carlo Massarini, Giorgio Vallortigara, Paolo Nori, Pegah Moshir Pour, Viola Ardone, Giobbe Covatta, Ninni Bruschetta, Michele Masneri e molti altri autori sono i protagonisti di questa nuova edizione del festival ideato e diretto da Alessandro Di Salvo e con guest director Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia e Paolo Verri.

Quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti che occuperanno gli incantevoli spazi della città barocca siciliana coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso.

