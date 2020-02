Scrittura collettiva, quando un autore scrive un libro insieme ai suoi lettori

Cos’è la scrittura collettiva? Come nasce e si sviluppa un progetto di scrittura corale?Federico Moccia ci spiega questo interessante esperimento di scrittura, vissuto con l’ultimo lavoro “La ragazza di Roma Nord”. Ci illustra cosa lo abbia spinto a scrivere a più mani e perché abbia scelto di coinvolgere i suoi lettori e non altri scrittori affermati.

Perché ha deciso di fare quest’esperienza di scrittura collettiva?

L’esperimento narrativo “Il Cantiere delle Storie” è un’idea unica e particolare nel panorama editoriale italiano. È nata quando ho proposto alla mia casa editrice SEM il progetto de “La ragazza di Roma Nord“, il mio ultimo romanzo uscito a fine 2019. Da quel momento con grande entusiasmo tutto l’iter si è messo in moto, con risultati davvero incredibili e oltre ogni nostra aspettativa. In passato ci sono stati dei tentativi di romanzo corale, ma tra autori già affermati. Oppure autori che hanno aggiornato i lettori durante la stesura del libro, facendosi ispirare da loro. Invece io ho chiesto ai miei lettori di contribuire direttamente alla scrittura dell’opera.

Sono abituato da anni a coinvolgere i miei lettori in vari modi. Dai social ai laboratori fino agli incontri. Ho grande stima e rispetto per chi legge i miei libri e mi segue dai tempi di “Tre metri sopra il cielo” e ce l’ho anche per la loro creatività. In quasi venti anni di presentazioni in Italia e per il mondo, i miei lettori mi dicono sempre che anche loro hanno una storia da raccontare. Ascolto le loro impressioni, leggo ciò che condividono con me, compresi momenti particolari delle loro vite. Mi scrivono spesso con la stessa sensibilità di un autore di valore. Per questo è stato lanciato questo contest. Perché non dar loro l’occasione di vedere i loro nomi scritti su una copertina che adesso è in tutte le librerie? Come in molti sanno, quando proposi “Tre metri sopra il cielo” non lo volle

nessun editore e quindi lo pubblicai a pagamento. Il successo è arrivato dopo dodici anni

facendomi conoscere in tutto il mondo. Volevo dare a tutti la possibilità di pubblicare insieme a me.

Così sono nate otto storie da altrettanti lettori, selezionate tra oltre mille elaborati, una

partecipazione che mi ha commosso ed emozionato. Spero che ognuno dei partecipanti continui a coltivare la sua passione e magari un giorno possa vedere il proprio libro sugli scaffali delle librerie. Ne sarei davvero felice e se questo esperimento contribuirà anche solo in minima parte a farlo accadere, ancora meglio.