“Sanremo segreta”, un viaggio oltre le luci del Festival

Quando si nomina Sanremo, di solito è naturale pensare subito al Festival della Canzone Italiana, alle luci, agli abiti sfavillanti degli interpreti in gara. Eppure, Sanremo non è solo questo. Il libro che vi facciamo scoprire oggi si intitola “Sanremo segreta. Luoghi, storie e personaggi“, è un’opera scritta a quattro mani da Romano Lupi e Riccardo Mandelli e indaga i lati nascosti della città ligure, andando al di là della luce.

“Sanremo segreta. Luoghi, storie e personaggi”

Sanremo può essere considerata il “riassunto dell’Italia”, un distillato dello spirito nazionale, con tutte le sue contraddizioni e oscurità. E questo volume lo dimostra. Insieme a fatti di cronaca nera ne troviamo molti che rimandano direttamente ad alcuni nodi fondamentali della storia italiana e anche mondiale, come la conferenza del 1920 che disegnò il nuovo Medio Oriente, con risultati che si vedono purtroppo ancora oggi.

Troviamo nichilisti russi votati alla cospirazione terroristica, intrighi massonici, decessi misteriosi, suicidi enigmatici, omicidi eclatanti, casualità improbabili. Tanti fatti oscuri, come la preparazione degli attentati contro Mussolini, la fuga degli antifascisti, l’ospitalità offerta a sicari politici da parte dei servizi segreti. C’è poi la morte di Luigi Tenco e i complessi risvolti che l’hanno caratterizzata. Sanremo insomma è una Las Vegas in miniatura, un luogo dove sono riprodotte situazioni simili a quelle della tentacolare “Sin City”.

Oltre il Festival

In molti trascendono la centralità di Sanremo al di là del Festival che la città ospita tutti gli anni nei primi giorni di febbraio. Fra i centri più densamente abitati della Liguria, Sanremo è un’affermata meta turistica, nota soprattutto per la coltivazione dei fiori, ma è anche uno dei pochi centri italiani che ospitano un casinò, ed è stata anche la sede della prima manifestazione in Italia per la difesa della dignità e dei diritti delle persone omosessuali, il 5 aprile 1972.

Il libro di Lupi e Mandelli intende scavare nella storia di questa importante città italiana per mostrare tutte le sfaccettature di Sanremo, un luogo che in effetti condensa l’italianità.

Il caso Luigi Tenco

Uno dei capitoli più interessanti contenuti in “Sanremo segreta. Luoghi, storie e personaggi” è quello dedicato al caso Luigi Tenco, il giovane artista scomparso in modo misterioso proprio durante la partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Tenco avrebbe dovuto partecipare alla kermesse in coppia con Dalida, presentando la canzone “Ciao amore ciao”. Era il 27 gennaio 1967 quando l’uomo fu ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo, trafitto da un colpo di pistola.

Ancora oggi, le piste aperte sono molteplici, e in molti si chiedono cosa sia accaduto a quel talentuoso giovane che già a ventisette anni aveva sfornato capolavori entrati a pieno titolo del canone musicale italiano. Una storia tragica che dipinge una Sanremo diversa, nascosta, ombrosa e fitta di mistero. Perché si sa, non c’è luce senza ombre.

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo

Martedì 7 febbraio avrà inizio la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno, l’evento è piuttosto chiacchierato per via di alcuni episodi che hanno già acceso gli animi: dalla presunta partecipazione a distanza del presidente ucraino Zelensky ad una delle serate, alla presenza di Madame, recentemente oggetto di critiche per via di un episodio sui vaccini.

Fra i partecipanti più attesi ci sono dei grandi ritorni, come quello di Paola e Chiara, dei Cugini di Campagna, degli Articolo 31 e dei Modà, e importanti conferme, fra cui spiccano i nomi di Colapesce e Dimartino, Tananai e Ultimo.