Salute mentale, i benefici della lettura per ritrovare il benessere psicofisico

La nostra salute mentale influisce sulla nostra vita e quotidianità. Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale e per celebrarla, ecco alcuni buoni motivi per leggere.

La nostra salute mentale influisce sulla nostra capacità di gestire lo stress, relazionarci con gli altri e prendere decisioni sane, creando un ciclo vizioso quando le cose vanno male. Cosa puoi fare per prenderti cura di te stesso? Scegli un libro.

Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale e per celebrarla, ecco sette buoni motivi per leggere.

Salute mentale, i benefici della lettura

Gli ultimi anni si stanno rivelando davvero difficili: Una pandemia globale, disastri ambientali, una guerra con conseguenze internazionali e una imminente crisi economica mondiale: non sorprende che la salute mentale stia declinando. A ciò si aggiungono eventi personali come la perdita di una persona cara, la rottura di una relazione, il trasloco, una grave malattia o la perdita del lavoro, che possono rendere la nostra vita estremamente complessa.

E poiché pensare alla nostra salute mentale, nei diversi aspetti della nostra quotidianità, risulta essere davvero fondamentale, ecco alcuni benefici della lettura: un semplice gesto che spesso può portare dei risvolti estremamente positivi sulla nostra mente e sul nostro corpo.

1. La lettura allevia lo stress

Secondo una ricerca condotta dall’Università del Sussex, leggere per soli sei minuti può ridurre lo stress fino al 68%. La concentrazione richiesta dalla lettura di un libro ti distrae dagli stressori della vita quotidiana: la frequenza cardiaca rallenta e i muscoli si rilassano.

2. La lettura aumenta l’empatia

Leggere storie che esplorano la vita interiore dei personaggi è dimostrato aumentare l’empatia. Una narrazione in prima persona ti mette nei panni di qualcun altro, mentre una narrazione in terza persona onnisciente ti mostra la stessa storia da diversi punti di vista. Entrambe le prospettive possono aiutarti a sviluppare la capacità di comprendere come pensano e si sentono gli altri.

3. La lettura supporta la salute fisica

Un rapporto commissionato dall’organizzazione benefica britannica “The Reading Agency” esamina ricerche provenienti da tutto il mondo sui benefici della lettura. Un aspetto che esplorano è come la lettura eserciti il cervello. Gli studi hanno scoperto che leggere migliora significativamente i sintomi comuni della demenza e può persino ritardarne l’insorgenza.

Inoltre, la capacità di leggere offre alle persone un maggiore accesso alle informazioni sulla salute. Esistono prove che le persone possono comprendere meglio le proprie condizioni e persino migliorare i sintomi leggendo libri di auto-aiuto.

La cultura come aspetto centrale della salute mentale

La cultura, in tutti i suoi aspetti e le sue declinazioni, svolge un ruolo fondamentale nel coltivare e lavorare sulla nostra salute mentale. Ecco come:

Educazione e sensibilizzazione: La cultura può contribuire a diffondere la consapevolezza sull’importanza della salute mentale attraverso l’educazione, i media e le conversazioni pubbliche. Più conosciamo e comprendiamo la salute mentale, più siamo in grado di riconoscere i segnali di avvertimento e cercare aiuto quando ne abbiamo bisogno. Arte e creatività: L’arte, la musica, la letteratura e altre forme espressive sono potenti mezzi per esprimere emozioni e affrontare le sfide mentali. La cultura può ispirare la creatività e offrire un’outlet per esprimere i nostri sentimenti, incoraggiandoci a esplorare le profondità della nostra psiche. Comunità e sostegno sociale: La cultura può promuovere la costruzione di comunità di supporto che affrontano apertamente le questioni legate alla salute mentale. Gruppi di sostegno, eventi culturali e attività che promuovono la condivisione delle esperienze possono creare un ambiente in cui le persone si sentono accettate e ascoltate.

Piccoli gesti per una salute migliore

Ci sono molti piccoli gesti che possiamo adottare nella nostra vita quotidiana per migliorare la nostra salute mentale. Anche le azioni apparentemente piccole possono fare una grande differenza nel nostro benessere mentale. Ecco alcuni esempi:

Prenditi del tempo per te stesso: Dedica almeno qualche minuto al giorno per concentrarti su te stesso e sul tuo benessere. Può essere una breve meditazione, una passeggiata tranquilla o anche semplicemente una pausa di riflessione. Esercizio fisico regolare: L’attività fisica rilascia endorfine, che sono noti come “ormoni della felicità”. Anche una breve sessione di esercizio può migliorare il tuo umore e ridurre lo stress. Alimentazione equilibrata: Una dieta sana e bilanciata fornisce al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno e può avere un impatto positivo sulla tua salute mentale. Riduci il consumo di cibi confezionati e cerca di mangiare frutta, verdura e proteine magre. Connettiti con gli altri: Mantieni relazioni sociali positive. Condividere i tuoi pensieri e sentimenti con gli amici o la famiglia può alleviare lo stress e creare un senso di appartenenza. Impara a dire no: Non hai bisogno di sovraccaricarti di impegni. Impara a dire no quando è necessario e non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Esplora le tue passioni: Dedica tempo alle attività che ti appassionano e che ti fanno sentire realizzato. Questo può aiutarti a trovare gioia e significato nella vita quotidiana. Cerca aiuto professionale: Se stai lottando con problemi di salute mentale più seri, non esitare a cercare l’aiuto di uno psicologo o uno psichiatra. La terapia può essere estremamente efficace per affrontare le diverse fasi della vita e le difficoltà.

