Saldi invernali, gli sconti e le offerte per acquistare libri e dvd a gennaio

Per un amante dei libri, la lista dei titoli da leggere è sempre infinita. Con l’inizio dei saldi invernali ci sono diverse offerte e sconti vantaggiosi per acquistare libri, cd e dvd. Ecco per voi le offerte da non perdere!

Recandovi in un negozio Feltrinelli, oppure acquistando direttamente dallo store, potrete usufruire fino al 2 febbraio di uno sconto del 50% su libri, dvd, musica e ebook.