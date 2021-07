Saldi estivi, gli sconti per acquistare libri, musica e film in estate

saldi estivi

Per un amante dei libri, non c’è migliore stagione che l’estate per leggere. Per soddisfare la propria voglia di lettura, ci sono un sacco di sconti e promozioni sulle diverse piattaforme online, riguardanti anche altre categorie come film, musica, viaggi.

Ecco una serie di sconti vantaggiosi per acquistare libri, cd e dvd. Ecco per voi le offerte da non perdere!

Su IBS.it è possibile trovare migliaia di prodotti in offerta. Centinaia di proposte per la casa con sconto fino a -60%, mentre gli sconti sui libri arrivano fino al 35% sulle letture italiane e fino al 60% per i libri scritti in lingua inglese. Ulteriori sconti anche per film, musica, giochi, elettronica e hi-tech a prezzi competitivi. Clicca qui per conoscere le offerte estive legate ai libri e la promozione relativa alla consegna gratutita solo per il mese di luglio.











Solo online su www.lafeltrinelli.it si arriva fino al 70% di sconto sulle merceologie Libri, Musica, Cinema, Giocattoli, Videogiochi e Idee Regalo. La promozione si riferisce su tutti i titoli del catalogo che aderiscono agli sconti. Inoltre, fino al 5 luglio, tantissimi titoli in offerta speciale: 30% di sconto se ne acquisti uno, 45% di sconto se ne acquisti tre.







Sul Mondadori Store gli amanti della lettura possono trovare libri scontati dal 35% fino al 55%, oltre a best seller editoriali e guide per le vacanze in offerta. Gli sconti riguardano anche altre categorie merceologiche tra cui musica, film, giocattoli e Smartbox al -15%.







Anche su Amazon le offerte sui libri arrivano fino al 70% di sconto. Il numero di copie in offerta per titolo è in quantità limitata. Per scoprire tutte le promozioni in corso nella categoria libri, vai al negozio delle Offerte Libri.