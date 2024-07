5 libri di saggistica da portare in valigia quest’estate

Share on Email

Sono tutti usciti da pochissimo e già fra i più acquistati della loro categoria: ecco i cinque libri di saggistica da non perdere quest'estate.

La saggistica è un genere che in Italia si legge sempre di più, anche grazie agli interessanti spunti di lettura che ultimamente arrivano su più fronti: dallo sviluppo personale alla psicologia, dalla divulgazione scientifica a quella giornalistica, esistono titoli che coniugano l’agilità di lettura, il focus su argomenti interessanti e uno stile snello e di impatto che ammalia.

Se per quest’estate hai intenzione di cimentarti nella lettura di un saggio, da’ un’occhiata al nostro articolo: di seguito, ti suggeriamo 5 libri di saggistica usciti di recente perfetti da mettere in valigia per le tue vacanze.

Saggistica, 5 libri da portare in valigia quest’estate

“La vita s’impara” di Corrado Augias

Sin da quando è uscito, si attesta ai primi posti dei libri più venduti nella categoria della saggistica. “La vita s’impara” è una splendida autobiografia attraverso cui Corrado Augias ci racconta il mondo in cui viveva e i cambiamenti attraverso cui è passato, con un occhio di riguardo alle sue letture preferite.

Arrivato alla soglia dei novant’anni, dopo aver affascinato i suoi lettori con i segreti della Storia, della musica e della religione, Corrado Augias racconta l’avventura di una vita, la sua.

E con grande talento di narratore, evoca l’infanzia in Libia, il ritorno a Roma, l’incubo dell’occupazione tedesca, il collegio cattolico, i primi passi nel giornalismo, e poi «Telefono giallo» e «la Repubblica». È un racconto che ha il calore e l’empatia della conversazione tra amici: la vita s’impara, ci dice Augias – soprattutto se non si perdono mai la curiosità intellettuale e la passione civile. A quasi novant’anni, Corrado Augias è un prezioso testimone del cambiamento.

L’Italia di oggi – esclusi gli eterni vizi nazionali – assomiglia poco a quella di ieri.

“Mordere il cielo” di Paolo Crepet

Ci spostiamo nella sottocategoria della saggistica con focus psicologico per parlarti di un libro che indaga le emozioni e il loro ruolo nella società contemporanea.

Dove sono finite oggi le nostre emozioni? Chiederselo non è un esercizio retorico, ma un interrogativo necessario. Viviamo in un mondo nel quale guerre, migrazioni epocali e nuove emergenze contribuiscono a creare un senso di precarietà, spingendoci a credere che le uniche modalità plausibili per sopravvivere siano la negazione e la paura. Solo che la prima ci condanna all’indifferenza, la seconda ci paralizza.

In entrambi i casi, finiamo per relegarci in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini. Siamo all’età dell’atarassia, dell’insensibilità? Il rischio c’è, ed è sempre più concreto. Ai nostri giovani insegniamo a rimandare il momento di fare i conti con la vita vera.

All’interno del suo ultimo libro, Stefania Andreoli ci porta alla scoperta del mondo delle relazioni legandole al tema del narcisismo che oggi ci interessa sempre di più. Una lettura perfetta da portare in vacanza se vuoi riflettere su come ti leghi agli altri nelle tue relazioni.

“Doc, come faccio a capire se lo/la amo?”, “Doc, quando ho la certezza che una storia d’amore è finita?”, “Doc, ma le farfalle nello stomaco sono un sintomo di ansia?”

Queste sono solo alcune delle domande che la psicoterapeuta Stefania Andreoli si è sentita porre nel suo studio, su Instagram nel #martedìdelleparole e nelle sue attività di divulgazione sulla psicologia e la salute mentale e relazionale.

Sono domande che parlano di un’incertezza riguardo ai rapporti e ai sentimenti, ma che prima di tutto raccontano la fatica, tutta contemporanea, di aprirsi all’incontro con l’Altro e alle emozioni che ci suscita: condizione essenziale perché da Me e Te nasca un Noi. L’autrice ha scelto ancora una volta di raccogliere la sfida e, partendo dalle storie dei suoi pazienti, con lucidità ed empatia ha indagato le origini di questi interrogativi.

“Frontiera” di Francesco Costa

Se ti interessa la politica internazionale e stai con il fiato sospeso per le elezioni alla Casa Bianca, sarai felice di leggere, quest’estate, un libro di saggistica approfondito, curato e incredibilmente piacevole, dedicato agli Stati Uniti d’America: è “Frontiera”, l’ultimo saggio di Francesco Costa, reporter esperto di USA.

Attraverso un racconto frastagliato e mai lineare, come la realtà che descrive, Francesco Costa ci accompagna in un sorprendente viaggio on the road nel Nuovo Mondo, procedendo frammento dopo frammento nell’esplorazione di un paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male.

“Quando inizia la felicità” di Gianluca Gotto

Infine, uno di quei libri che sanno di estate, di tempi che si dilatano e di interrogativi che ritornano ciclicamente per trovare risposte importanti ma non sempre facili da digerire: è il nuovo lavoro di Gianluca Gotto dedicato alla felicità.

Un libro pieno di consigli e spunti per vivere al meglio la propria vita, ma anche rassicurante come una tazza di tè in un freddo pomeriggio di pioggia, il primo abbraccio dopo molto tempo, una chiacchierata con quell’amico che ti ascolta senza giudicare.

Un diario di viaggio scandito da domande su cui tornare più e più volte, per trovare un segnale, un’ispirazione, una motivazione a smettere di aspettare o inseguire la felicità, ma cercarla dove già siamo: qui e ora.

© Riproduzione Riservata