In questo articolo scopriamo 5 romanzi rosa perfetti da portare con voi in spiaggia.

Le letture da spiaggia devono essere rilassanti, piacevoli, capaci di intrattenerci e magari trasportarci in un’altra realtà. Per chi fra di voi ama i romanzi rosa, eccone 5 perfetti da leggere in vacanza!

5 romanzi rosa perfetti da leggere in spiaggia

“La spiaggia segreta” di Karen Swan

Bell ha alle spalle un passato doloroso, ma sembra aver ritrovato la serenità lavorando come tata per una famiglia benestante di Stoccolma. Hanna e Max Mogert sono i genitori di Linus, nove anni, e di due adorabili gemelline, Elise e Tilde.

Bell è con la famiglia da tre anni e ha imparato ad amare la sua nuova vita nello storico quartiere della città svedese. Una mattina, mentre sta preparando i bambini per portarli a scuola, risponde al telefono. All’altro capo c’è una donna che chiama da una clinica di cui Bell non ha mai sentito parlare e le chiede di riferire a Hanna un messaggio molto particolare: il marito della signora si è svegliato…

“Un’estate dopo l’altra” di Carley Fortune

Su TikTok l’avrete sicuramente incontrato più di una volta. “Un’estate dopo l’altra”, già dal titolo, sembra la lettura perfetta per la spiaggia.

Sono passati dieci anni da quando Persephone Fraser si è lasciata alle spalle i ricordi felici dell’infanzia, le estati magiche in riva al lago… e il suo primo grande amore. Ora si è trasferita in città, dove ha costruito una carriera stabile e nel tempo libero si diverte a uscire con gli amici: nella sua vita c’è poco spazio per l’amore.

Ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa: Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili, e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede.

I ricordi delle notti stellate, delle corse a perdifiato e soprattutto di lui, Sam Florek, riaffiorano come se il tempo si fosse fermato. È lì che tutto ha avuto inizio. E se questa fosse l’occasione per cambiare il corso del destino?

“La casa delle farfalle” di Silvia Montemurro

Romantico, misterioso ed avvincente, “La casa delle farfalle” è un ottimo libro da portare con sé in spiaggia.

Quando la vita di Anita, trent’anni e una carriera accademica avviata, viene sconvolta da un tragico evento, decide di lasciare Hans, il suo compagno, per tornare sul lago di Como, dov’è cresciuta. Lì incontra Yoko, una bambina dai tratti giapponesi e dalla voce meravigliosa che, proprio come lei, è segnata da una ferita difficile da rimarginare.

Presto Anita, leggendo il diario della nonna Lucrezia, scoprirà di essere legata a Yoko da una storia rimasta sepolta per anni che unisce le loro famiglie e risale al 1943, quando la casa di Lucrezia, la villa delle Farfalle, venne occupata da alcuni ufficiali tedeschi.

“Cose che teniamo solo per noi” di Lucy Score

Un fenomeno del momento su TikTok, perfetto da leggere in spiaggia in totale relax.

Lina arriva nella sperduta città di Knockemout, in Virginia, con più segreti che bagagli. Il suo obiettivo è semplice: rimediare a uno scivolone professionale, dare un nuovo impulso alla sua carriera, e poi lasciare al più presto quel remoto angolo d’America. Ma non ha fatto i conti con il nuovo vicino di casa…

Nash Morgan è un poliziotto modello. Il classico supereroe senza mantello che non si tira indietro quando si tratta di aiutare gli altri. Il problema è che, da quando è in convalescenza forzata per una ferita da arma da fuoco, il ragazzo d’oro ha lasciato il posto all’ombra di sé stesso.

“Ugly love” di Colleen Hoover

Infine, ecco un bel romanzo di Colleen Hoover perfetto per la spiaggia.

Il giorno in cui Tate Collins si trasferisce a casa del fratello ad attenderla c’è una sorpresa: il suo affascinante vicino di casa sdraiato sul pianerottolo, ubriaco. Dopo averlo soccorso, Tate spera di non trovarselo più tra i piedi e invece scopre che Miles Archer – questo il nome dell’affascinante vicino – è un grande amico e collega pilota del fratello. Costretti a passare del tempo insieme, Tate e Miles scoprono di essere irrimediabilmente attratti l’uno dall’altra.

Dato che nessuno dei due è in cerca di una storia d’amore, si accordano per una relazione fisica, basata su due semplici regole: mai chiedere del passato, mai aspettarsi un futuro. Ma quando entreranno in gioco i sentimenti, Tate e Miles riusciranno ad attenersi al piano? “Ugly Love” racconta un amore tormentato e il commovente viaggio di una coppia verso la felicità.

