Risparmio energetico, 5 libri da leggere per una vita più sostenibile

La Giornata mondiale del risparmio energetico è una ricorrenza importante, che può aiutarci a riflettere sulle nostre vite e su come possiamo fare passi importanti verso la sostenibilità utilizzando dei semplici accorgimenti quotidiani. Per l’occasione, vogliamo suggerirvi 5 libri da leggere per restare aggiornati sulla tematica.

5 libri che trattano di risparmio energetico

“Il risparmio energetico per la tua casa” di Bruno Casadei

Il primo libro di cui vi parliamo è una vera e propria guida al risparmio energetico in casa, perché è proprio dalle piccole cose che si deve partire per ottenere un vero cambiamento. “Il risparmio energetico per la tua casa” è un volume molto utile ed intuitivo che vi illustrerà come gestire luce, gas e acqua in casa per ottenere un risparmio sul piano dell’energia e dell’economia in generale.

“Verso la transizione e dopo la crisi energetica” di Guerino Mangiamele

La fase della transizione energetica verso la neutralità climatica e le fonti rinnovabili sarà molto lunga e superiore a quanto ipotizzato fino a non molto tempo fa. Le fonti di energia “pulita” disponibili non sembrano in grado di soddisfare le sempre più pressanti richieste di energia elettrica, dal momento che la tendenza dei prossimi decenni è “elettrificare” il più possibile.

Partendo dalle attuali fonti di energia, si darà uno sguardo alle tecnologie adottabili in futuro per la produzione di elettricità, cercando di non trascurare soluzioni legate al nucleare o all’idrogeno. In attesa di sviluppi futuri, è quindi fondamentale rendersi conto che il risparmio energetico, fenomenale fonte di energia “pulita” e a costo zero, è la principale arma di cui disponiamo per ridurre in breve tempo e in un colpo solo i costi energetici dovuti agli eccessivi consumi, la dipendenza geopolitica da altre nazioni e gli effetti derivanti dal cosiddetto “riscaldamento globale”.

“Con la giusta energia” di Simone Angioini

Il terzo libro che vi consigliamo se volete saperne di più sul risparmio energetico è un volume di Simone Angioini.

Quali sono i tipi di energia nel mondo? Quanta ne consumiamo, da dove viene e quanta ne consumeremo nei prossimi anni? Esiste una fonte energetica “migliore” delle altre?

Elettricità, combustibili, biomasse sono costantemente al centro di dibattiti e confronti, saranno un tema centrale nel nostro futuro e in quello dei nostri figli, eppure non è sempre facile ottenere informazioni attendibili, e dunque orientarsi. Questo libro presenta, con un linguaggio sempre chiaro e comprensibile e un ricco apparato visuale, una panoramica delle fonti esistenti, ipotizzando fra l’altro gli scenari del futuro prossimo. Petrolio, gas naturale, carbone, uranio, vento…

Ogni fonte di energia è valutata tramite parametri standard che permettono un rapido e semplice confronto. In ogni capitolo è sviluppato il principio di funzionamento della fonte energetica, la sua storia e le motivazioni più importanti che condizionano la valutazione dei parametri. Lo scopo finale è fornire al lettore la consapevolezza di cosa comporti scegliere una fonte piuttosto che un’altra, così da aiutarlo a interpretare con maggior cognizione le dichiarazioni sui media, le prospettive geopolitiche e gli aspetti di un futuro che sta già bussando alle nostre porte e che, lo si voglia o meno, riguarda tutti noi.

“Che cosa è l’energia rinnovabile oggi” di Gianni Silvestrini

Passiamo ad un libro che parla di risparmio energetico utilizzando una logica dal respiro internazionale.

Negli Stati Uniti, in due caverne di sale alte come un grattacielo, verranno realizzati sistemi di accumulo di idrogeno verde in grado di fornire elettricità alla città di Los Angeles, aiutandola a diventare carbon free entro il 2035. In Olanda un bando di gara per un parco eolico offshore prevede l’inserimento di un pagamento di 50 milioni di euro: si apre un’era nuova, con gli stati che invece di erogare sussidi iniziano a guadagnare dall’installazione delle rinnovabili.

Entro il 2045, le Hawaii vogliono coprire il 100% della domanda elettrica con le rinnovabili, un percorso che può essere replicato anche in Sardegna: isole che si candidano a divenire carbon free. Gli esempi potrebbero continuare a lungo, ma il quadro che emerge è chiaro: spinto dal miglioramento delle tecnologie, dal calo dei costi e dalla necessità di dare risposte rapide alla crisi climatica, l’impegno per la decarbonizzazione ha subito un’accelerazione impressionante.

“Che cosa è l’energia rinnovabile oggi” presenta un quadro completo e aggiornato sulle tecnologie per produrre e accumulare energia senza emettere anidride carbonica, da quelle più consolidate come il fotovoltaico e le biomasse fino a quelle più innovative come l’eolico offshore e i sistemi di accumulo di lunga durata. Nel contempo, evidenzia i limiti e gli impatti ambientali dell’attuale sistema basato sui fossili, e chiarisce perché puntare oggi sul nucleare e rallentare l’uscita dal gas freni la risposta all’emergenza climatica rispetto alla strada maestra della riduzione dei consumi e delle rinnovabili.

“Risparmiamo energia” di Andrea Vico e Lucia Vaccarino

Infine, non poteva mancare un volume illustrato che riesca a spiegare con leggerezza la crisi climatica e il tema del risparmio energetico anche ai più piccoli.

Quali sono i trucchi per consumare meno energia elettrica a casa? Che cosa sono le fonti rinnovabili? Scegliere bene le lampadine può fare la differenza? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l’unione fa la forza! Proprio come impareranno Lila, Vanessa e Filippo, durante un blackout… spaventoso!