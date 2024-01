“Reminders of him”, Colleen Hoover di nuovo in libreria con il suo romanzo più emozionante

Appena uscito nelle librerie italiane, "Reminders of him" è l'ultimo, emozionante libro di Colleen Hoover, già best seller negli Stati Uniti.

Preparatevi a momenti di tristezza e commozione, a un’altalena di stati d’animo divergenti, a versare anche qualche lacrima: “Reminders of him“, l’emozionante romanzo di Colleen Hoover che negli Stati Uniti è già un successo, è approdato ieri nelle librerie del nostro paese.

Un’autrice non catalogabile

Nel corso delle diverse interviste rilasciate a varie testate giornalistiche, così come nelle bio dei suoi canali di comunicazione, Colleen Hoover tiene sempre a precisare che, in quanto autrice, non ritiene necessario il dover incasellarsi all’interno di un genere piuttosto che di un altro.

I suoi libri non appartengono a una categoria precisa di opere. Sono frutto di una felice commistione di generi, un mix perfetto che unisce temi esistenziali, storie accattivanti – e che a volte non disdegnano una punta di mistero – ed emozionanti riflessioni sul senso della vita e delle relazioni.

“Reminders of him” non fa eccezione. A chi pensa di aver già in mano la chiave di lettura del nuovo libro di Colleen Hoover perché ha già letto il resto dei suoi romanzi, va il nostro avvertimento: l’autrice non si smentisce neanche questa volta. Crea un universo che non somiglia a nessuno di quelli già concepiti dalla sua penna.

Emozioni e tematiche importanti

Non è la prima volta che Colleen Hoover si cimenta nella scrittura di libri che, di pari passo con il tema del romanticismo e della realizzazione personale, portano avanti delle riflessioni su argomenti delicati: è già accaduto con la violenza, la malattia, la morte, i problemi familiari…

Questa volta, con “Reminders of him”, la scrittrice statunitense decide di legare la storia del romanzo al tema della detenzione femminile e della morte. Leggiamo la sinossi per scoprire qualcosa di più.

“Reminders of him”, la sinossi

Dopo aver scontato cinque anni di prigione per un tragico errore che costò la vita al suo grande amore Scott, Kenna Rowan torna a casa con l’unico desiderio di riabbracciare Diem, la figlia di quattro anni che non ha mai conosciuto.

Ma i vecchi rancori sono duri a morire: tutti nella vita della bambina sono determinati a escludere Kenna, non importa quanto duramente lavori per dimostrare di essere cambiata.

L’unica persona che non le ha chiuso completamente la porta è Ledger Ward, proprietario del bar della città. Ma se qualcuno dovesse scoprire che lui, pian piano, sta diventando una parte importante della sua vita, entrambi rischierebbero di perdere la fiducia di tutte le persone importanti per loro. Se Kenna vuole costruire un futuro con lui e Diem, dovrà trovare un modo per riparare agli errori del passato.

Il peso del passato

C’è un elemento che risulta più evidente di altri nella lettura delle anticipazioni su “Reminders of him”: il rapporto con il passato e con il modo in cui ricordiamo.

“Reminders of him” ci ricorda che il passato è parte integrante di noi. Ci definisce, ci rende chi siamo, nel bene come nel male. Ma soprattutto ci induce a una riflessione importante: se non accettiamo ciò che è stato, non saremo mai pronti ad andare avanti e a ricostruire sulle macerie di ciò che è andato distrutto.

Colleen Hoover

Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sull’autrice di “Reminders of him”, Colleen Hoover!

Margareth Colleen Hoover, conosciuta come Colleen Hoover, è una scrittrice statunitense nata in Texas nel dicembre del 1979. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con “Slammed. Tutto ciò che sappiamo dell’amore”. Da allora non si è più fermata, scrivendo numerosi romanzi che ultimamente stanno riscuotendo enorme successo anche all’estero grazie alla diffusione su TikTok. In Italia è edita da Fabbri e da Sperling and Kupfer.

