“It ends with us”, al via le riprese del film tratto dal best seller di Colleen Hoover

Blake Lively in New Jersey con un nuovo look ed una troupe cinematografica. L'avvistamento dei fan vuol dire soltanto una cosa: sono incominciate le riprese di "It ends with us", l'adattamento tratto dall'omonimo best seller di Colleen Hoover!

Da tempo i fan più attenti aspettano avvistamenti e notizie per capire quando sarà possibile guardare “It ends with us” al cinema. Ebbene, proprio poche ore fa Blake Lively, che interpreterà Lily Bloom, è stata vista sfoggiare un nuovo look nelle strade del New Jersey, accompagnata da una troupe. Finalmente, dunque, i lavori sono iniziati!

“It ends with us”, il film

Reduce da uno straordinario successo trainato dalle fasce di lettori più giovani e non solo, “It ends with us” di Colleen Hoover si accinge a diventare un film. Protagonisti Blake Lively e Justin Baldoni, diventato famoso grazie a Jane the virgin.

I due protagonisti sono rispettivamente coinvolti nella produzione della pellicola: Lively è produttrice esecutiva insieme a Colleen Hoveer, mentre Baldoni è regista, creatore e produttore del progetto, a cui lavora dal 2019. Si tratta dunque di un progetto ambizioso di cui abbiamo ancora poche notizie, se non che sono cominciate le riprese e che queste interesseranno la zona del New Jersey.

Dalle immagini trapelate si vede una sorridente Blake Lively – appena rientrata al lavoro dopo una gravidanza – che sfoggia lunghi capelli ramati. Siamo quindi già in grado di immaginare Lily Bloom, la protagonista che si muove per le strade del New Jersey cercando di mettere ordine in una vita forse troppo ingarbugliata, che ultimamente le dà molto da riflettere, sin da quando, per puro caso, ha incontrato Ryle e se n’è innamorata follemente.

“It ends with us” racconterà amore, altalene di sentimenti contrastanti, dolore e infine dubbio, un grande dubbio che si instilla nel cuore di Lily quando dal passato riemergerà Atlas, il suo primo amore, quello insostituibile dei tempi del liceo.

Dalle anticipazioni, che non sono molte, si evince che “It ends with us” sarà un adattamento piuttosto fedele al libro da cui è tratto.

Il libro

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore.

Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all’attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama.

Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta?

Colleen Hoover

Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sull’autrice di “It ends with us”, Colleen Hoover!

Margareth Colleen Hoover, conosciuta come Colleen Hoover, è una scrittrice statunitense nata in Texas nel dicembre del 1979. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con “Slammed. Tutto ciò che sappiamo dell’amore”. Da allora non si è più fermata, scrivendo numerosi romanzi che ultimamente stanno riscuotendo enorme successo anche all’estero grazie alla diffusione su TikTok. In Italia è edita da Fabbri e da Sperling and Kupfer.