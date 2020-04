Quiz letterario, da quale celebre libro è tratta la citazione?

Pensate di riconoscere un libro leggendo solo una frase o citazione contenuta al suo interno? In passato abbiamo già testato le vostre capacità con questo test. Questa volta vogliamo rimettervi alla prova, selezionando una serie di 7 aforismi e citazioni letterarie, alcune molto celebri, altre un po’ meno. Alcuni di queste saranno opere che avete già avuto la fortuna di sfogliare. Per le altre si tratterà di libri da leggere per scoprire a quale titolo appartiene la rispettiva citazione.

Il quiz letterario

La domanda di questo quiz letterario è semplice: da quali celebri libri sono tratte le seguenti citazioni? Mettetevi alla prova e scoprite il vostro grado di conoscenza in ambito letterario!

Quiz letterario, da quale libro è tratta la citazione? Passo 1 di 7 14% “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo” * Piccole Donne di Louisa May Alcott Madame Bovary di Gustave Flaubert Anna Karenina di Lev Tolstoj Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen

“È forse più nobile soffrire, nell'intimo del proprio spirito, le pietre e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna, o imbracciar l'armi, invece, contro il mare delle afflizioni, e combattendo contro di esse metter loro una fine?” * Sandro Botticelli Romeo e Giulietta Sogno di una notte di mezza estate Otello

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre” * I dolori del giovane Werther di Goethe Harry Potter di J.K. Rowling Se questo è un uomo di Primo Levi Gli indifferenti di Alberto Moravia

“Ho lottato invano. Non c’è rimedio. Non sono in grado di reprimere i miei sentimenti. Lasciate che vi dica con quanto ardore io vi ammiri e vi ami” * Cime tempestose di Emily Dickinson Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen Gita al faro di Virginia Woolf Una donna di Sibilla Aleramo

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore" * Qualcuno con cui correre di David Grossman Il nome della rosa di Umberto Eco Lezioni Americane di Italo Calvino L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera

"Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi” * La rosa dei venti Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda Grandi Speranze di Charles Dickens

“La giovinezza è l'unica cosa che vale la pena di avere” * Il giovane Holden di Salinger I promessi sposi di Alessandro Manzoni Il rosso e il nero di Stendhal Il ritratto di Dorian Grey di Oscar Wilde



© Riproduzione Riservata