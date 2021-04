Quiz letterario: quanto conosci la letteratura italiana?

Test sulla letteratura

Siete sicuri di conoscere la letteratura italiana? Di sapere le principali opere e riconoscere citazioni e aneddoti legati i grandi della letteratura del nostro Paese? A partire dai “Grandi del ‘300”, meglio conosciuti come “i padri della lingua italiana”, ovvero Dante, Petrarca e Boccaccio, passando per Alessandro Manzoni fino ad arrivare alla letteratura del Novecento.

Il test sulla letteratura italiana

La letteratura italiana nasconde tesori inestimabili, opere meravigliose, autori immortali. Sarebbe un peccato non conoscerla a fondo, dal momento che i veri capolavori sanno comunicare lezioni preziose ai lettori di ogni tempo. E voi? A scuola come andavate in ‘Lettere’? Vi difendevate bene, eravate dei veri secchioni o dormivate in classe durante le lezioni?

Siete convinti di sapere tutto – ma proprio tutto! – sulla storia della letteratura, da Dante fino a Montale? Oppure ritenete di avere delle lacune da dover colmare? Meglio cambiare argomento? Neanche per sogno! Mettetevi in gioco e dimostrateci quanto conoscete la letteratura italiana!

