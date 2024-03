Quanti misteri puoi risolvere in 6 settimane? La reading challenge in libreria

Un intero mese per scoprirlo, in libreria e online, con proposte di lettura, incontri con gli autori e iniziative dedicate alla narrativa di genere noir, crime e thriller. Tra gli autori protagonisti Chiara Ingrosso, Andrej Longo, Luca Bianchini e tanti altri.

Una reading challenge in libreria e non solo. Quanti misteri puoi risolvere in 6 settimane? È questa la sfida che Feltrinelli Librerie lancia ai propri lettori, trasformandola in un’occasione per celebrare uno dei genere letterari più popolari e amati.

La reading challenge in libreria

Cultori fedeli del giallo o curiosi neofiti hanno tempo fino al 7 aprile per raccogliere la reading challenge in libreria e approfittare del nutrito palinsesto di appuntamenti e iniziative dedicate alle mille sfumature del genere che animeranno le Feltrinelli di tutt’Italia e il sito e-commerce feltrinelli.it, assieme a un’articolata proposta bibliografica che spazia dai gialli classici ai sottogeneri come l’hard boiled, il noir e il poliziesco, fino ai gialli storici per viaggiare indietro nel tempo e ai cosy crime divertenti e umoristici.

Misteri da risolvere: dove recuperare gli indizi

In questo ampio ventaglio di possibilità, quali titoli scegliere? Qualche suggerimento arriverà dal mondo social, dove content creators appassionati del genere selezioneranno e mostreranno liste personali TBR – to be read – dei libri da non perdere. Su TikTok, si sfideranno anche in una book battle come veri investigatori: quanti indizi saranno necessari per indovinare il titolo del romanzo crime su cui sono stati sfidati?

Gli appuntamenti in rassegna

Ma il lettore non verrà lasciato solo di fronte a enigmi, colpi di scena, suspance: sono oltre 50 gli appuntamenti previsti in rassegna, in libreria e non solo, a tu per tu con gli autori del genere. A cominciare da Chiara Ingrosso con il tour di presentazione “La regola di Nora” (Sem), un inedito intreccio di dark comedy e true crime, che toccherà le Feltrinelli di Roma, Milano, Bologna, Lecce, Napoli e Firenze;

Ludovico Festa con “Freddo al cuore” (Marsilio) a Milano presso la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte (19 marzo); Simone Filippini con “La fabbrica del diavolo” (Sonzogno) nella libreria Feltrinelli di Verona (12 marzo); e ancora Luca Bianchini con “Il cuore è uno zingaro” a Milano presso la libreria di piazza Piemonte (20 marzo) e Verona presso la libreria di via Quattro spade (26 marzo).

Numerosi anche i Book Club proposti per tutti i lettori che desiderano affrontare l’inquietudine e il mistero in compagnia: alla Feltrinelli Genova Ceccardi il bookclub dedicato a “Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno”, il romanzo che ha reso celebre Benjamin Stevenson (18 marzo), a Roma Libia quello su “Codice 93” di Oliver Norek, alla libreria Feltrinelli Bari di via Melo il Gruppo di lettura in lingua inglese in collaborazione con Myes, con letture tratte dal libro “The Mystery Guest” by Nita Prose (19 marzo).

Se leggere non basta, il Laboratorio di scrittura creativa che si terrà alla libreria Feltrinelli Torino di piazza Castello (18, 15 marzo) fornirà agli interessati indicazioni pratiche per gettare le fondamenta di racconti e romanzi gialli o crime, conoscendo il metodo di famosi investigatori, da Sherlock Holmes a Edgar Allan Poe, fino a Maigret.

Ma non è tutto. Ad arricchire il programma, alcune iniziative speciali e immersive dedicate ai possessori di CartaEffe, tra cui gli Itinerari in noir, dei trekking urbani alla scoperta dei luoghi letterari che hanno ispirato gialli, noir e mistery e che si svolgeranno nelle città di Milano (18 marzo), Firenze (24 marzo), Palermo (26 marzo), Bologna (3 aprile).

E se la paura non vi toglie l’appetito, in programma anche due cene con delitto, nelle librerie Feltrinelli di Milano Piemonte e Firenze Santa Maria Novella, legate al libro Tutti in questo treno sono sospetti di Benjamin Stevenson (Feltrinelli). Iniziativa organizzata in collaborazione con Edit.

Le librerie Feltrinelli

Le Librerie Feltrinelli sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere, con una forte attenzione per il libro a larga diffusione e dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni.

Ciascuna libreria ha una presenza capillare sul territorio nazionale, che conta oltre 100 punti vendita totali dove si organizzano ogni anno eventi culturali e propongono un’offerta di più di 200.000 titoli.

© Riproduzione Riservata