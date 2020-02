Quando termina l’anno accademico, le università americane sono solite chiamare una personalità di spicco dal mondo della cultura o della politica per tenere il commencement speech, ovvero il discorso di chiusura dell’anno. Nel corso degli anni, alcuni di questi discorsi sono diventati dei veri e proprio oggetti di culto, non solo per gli studenti americani, ma per tutti i giovani che si affacciano al futuro. Fra i discorsi più celebri nella storia dei commencement speech, si annoverano quelli di Kurt Vonnegut, scrittore americano fra i più influenti della narrativa contemporanea, che in virtù della loro ironia, ma anche della loro profondità, hanno fatto breccia nel cuore di migliaia di giovani in tutto il mondo. Da qui, nasce “Quando siete felici, fateci caso”, un volume che raccoglie quindici discorsi tenuti da Kurt Vonnegut fra il 1978 e il 2004 e che si propone come una piccola summa del pensiero di un maestro geniale e irriverente della letteratura del Novecento.

Quando siete felici, fateci caso

Con il suo spirito vivace e irriverente, mai predicatorio, né consolatorio, Vonnegut ci dice una cosa apparentemente banale: “Quando siete felici, fateci caso“. Semplice e diretto, il messaggio veicolato da Vonnegut smuove in realtà un meccanismo profondo del nostro io, ovvero la nostra resistenza alla felicità. Non si tratta di vivere sulla cresta dell’onda, né di esasperare un irraggiungibile e nocivo ideale di felicità (come fanno i cosiddetti coach della felicità), ma di imparare a riconoscere i momenti in cui ci sentiamo felici. Possiamo indugiare in quell’istante di felicità, soltanto se impariamo a riconoscerlo, a dargli un tempo, uno spazio, un nome. Soltanto così potremo – almeno per un secondo – rallentare e contemplare un fotogramma della nostra vita, che ci ritrae sinceramente e pienamente felici.