Quando il caffé è pronto", il libro perfetto per iniziare il 2024 con più serenità

Il fuoriclasse della narrativa giapponese contemporanea Toshikazu Kawaguchi ritorna in libreria il 9 gennaio con "Quando il caffè è pronto", un nuovo romanzo corale perfetto per dare inizio al 2024 con maggiore serenità.

Dopo tanta attesa ritorna in libreria l’amato scrittore giapponese Toshikazu Kawaguchi con il nuovo capitolo della sua saga. “Quando il caffè è pronto” approderà in Italia il 9 gennaio. Anche questa volta, la lettura promette un piacevole momento di intrattenimento e riflessione con un racconto corale delicato ed emozionante.

“Quando il caffè è pronto”, la sinossi

Un caffè, una sedia e una regola da seguire. Questi pochi passi possono portare alla felicità. Certo solo se si è nel posto giusto. E il posto giusto è una caffetteria di Tokyo dove si può scegliere di vivere nuovamente un preciso momento della propria esistenza. La scelta deve durare il tempo di gustare la bevanda prima che si raffreddi.

Ma non è facile decidere, perché la vita è piena di rimorsi e rimpianti.

Ma c’è quel gesto, quella parola, quella lettera, quel bacio, quella dichiarazione che non abbiamo fatto o detto. Quello è l’attimo giusto. Certo ci vuole coraggio per affrontarlo di nuovo. Ma il risultato è inaspettato.

Chissà se la piccola Yuuki, che non riesce a superare il divorzio dei suoi genitori, è pronta. O chissà se lo è Megumi che deve decidere che nome dare a suo figlio senza l’uomo che ama accanto; o le amiche Ayame e Tsumugi che hanno permesso all’orgoglio di mettersi tra di loro. Tanti fili di destini che potevano rimanere spezzati ma ora hanno una seconda possibilità.

E non importa che il passato sia ormai alle spalle e nulla si possa fare per modificarlo, l’attenzione è al futuro. È su quello che si può ancora intervenire. È su quello che si ha ancora potere. Quello che è accaduto è solo un insegnamento per non fare più gli stessi errori, per non lasciare più che rabbia, odio, gelosia o frustrazione offuschino i sentimenti più veri che ci sono dentro di ognuno.

Nelle classifiche dei libri più venduti in Italia, con oltre 750.000 copie vendute, c’è una sola certezza: Toshikazu Kawaguchi. Mai romanzi sono stati più premiati dall’affetto dei lettori e dall’elogio della stampa. Del resto Toshikazu Kawaguchi ha regalato a tutti giorni sereni in questi anni difficili. Non è mai troppo tardi per entrare nella caffetteria che dona serenità. Fatelo con “Quando il caffè è pronto”

Ciò che ci salva

Il passato non si può cambiare. Lo impariamo tutti, prima o poi, a nostre spese. Anche i personaggi di “Quando il caffè è pronto”.

Tutto ciò che accade rimane fissato negli angoli della nostra memoria, nelle incrostazioni delle ferite, le nostre e quelle degli altri. Per fortuna, però, noi non viviamo nel passato. Siamo, adesso, in un istante che è in divenire, in cui ci muoviamo, parliamo, desideriamo, sogniamo, e in cui abbiamo l’occasione di fare qualcosa per cambiare.

Ma cosa saremmo se non ci fossero gli altri attorno a noi? Quanto è prezioso il nostro prossimo, conosciuto o meno che sia?

Sono domande retoriche perché tutti conosciamo la risposta; è solo che, a volte, non ce ne rendiamo abbastanza conto.

“Quando il caffé è pronto”, così come l’intera delicata saga di Kawaguchi, ci fanno riscoprire il ruolo dell’umanità e della comunità nelle vite del singolo già a partire dal luogo in cui i romanzi sono ambientati: un posto che vive di incontri e di scambi, la caffetteria.

Forse è per questo che i libri dello scrittore giapponese sono tanto amati: ci ricordano che non siamo mai soli e che, nonostante tutto, una forma di serenità è possibile, se ci accorgiamo di quanto amore ci circondi.

Chi è Toshikazu Kawaguchi

Classe 1971, Toshikazu Kawaguchi, autore di “Quando il caffè è pronto”, è un celebre scrittore giapponese nato a Osaka.

Dopo aver lavorato per anni nel mondo della regia e della sceneggiatura, ha deciso di intraprendere la carriera di scrittore.

Nel 2015, con il suo romanzo d’esordio “Finché il caffé è caldo”, si aggiudica numerosi premi, fra cui il prestigioso Suginami Drama Festival e, tradotto in molte lingue occidentali, ottiene un enorme successo, confermato dai suoi lavori successivi.

“Quando il caffè è pronto”, infatti, è parte di un progetto più ampio che da molti viene ritenuto una vera e propria saga. Il suo talento è paragonato a quello di Murakami e Yoshimoto. In Giappone, ha venduto oltre un milione di copie.

