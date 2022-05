Le sorelle Brontë

Quale romanzo ha fatto palpitare i vostri cuori? “Jane Eyre”, “Cime tempestose” o “La signora di Wildfell Hall”? Quale delle tre sorelle scrittrici preferite? Charlotte, Emily o Anne? Tre delle più amate autrici, nonché tre sorelle con delle vite complicate. Il loro stile e i loro romanzi sono molto differenti. Pur essendo considerati capolavori della letteratura sentimentale e romantica, si differenziano per stile e intensità. Quale delle tre sorelle Brontë preferite, come autrice? Ecco cosa significa la vostra risposta secondo bustle.com…

Quale delle tre sorelle Brontë preferite?

Charlotte Brontë

Vi identificate in un’eroina intelligente, onesta e pura di cuore, capace di cambiare – in meglio – il proprio amato. Tutte le vostre eroine sono caratterizzate dalla semplicitàe guardano il mondo con occhi consapevoli, senza perdere di vista la realtà. Può essere che abbiate avuto un’infanzia un po’ complicata e di questo ancora soffrite, ma siete riuscite ad andare avanti. Avete capito come combattere i vostri fantasmi, avete ben chiaro in testa chi siete e, se anche cadete nel fascino di uomini pericolosi, sapete riconoscere quali sono indomabili e quali potete – volete – cambiare. Sapete andare via quando è il momento, senza rimanere inutilmente legate a situazioni che non vi coinvolgono né emozionano più.

Emily Brontë

Prediligete i colori scuri, vi siete tinte i capelli e in un certo momento della vostra esistenza avete subito il fascino del dark e del metal. Amate i piercing e i tatuaggi (sugli altri e magari anche su voi stesse!). Nei vostri libri preferiti c’è ampio spazio per la morte e per la brutalità. La vita è dura e cose terribili accadono sia alle persone buone che a quelle perfide. Alcuni dei vostri demoni ancora vi perseguitano, ma la cosa non vi fa sentire troppo a disagio. Vi piacciono i romanzi romantici, ma non ci stupiremmo a scoprirvi appassionate anche di horror e di crime-story.

.

Anne Brontë

Le vostre serie credenziali da femministe potrebbero condurvi a disapprovare la letteratura romantica e sentimentale (sebbene possiate benissimo leggerla e amarla). Gentili e allegre per natura, amate la vostra famiglia e cercate dei compagni che siano dolci e premurosi assieme ai quali salvare le anime perse! Siete oneste e caritatevoli, con una forte etica e spirito di sacrificio. Siete delle super-mamme!