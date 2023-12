“Profondo come il mare, leggero come il cielo”, il libro di Gianluca Gotto per iniziare il 2024 con consapevolezza

Il libro con cui vogliamo augurarvi il buongiorno è perfetto come prima lettura dell'anno che verrà: "Profondo come il mare, leggero come il cielo" è uno splendido viaggio con cui Gianluca Gotto ci conduce verso la serenità e la consapevolezza di sé.

Oggi vogliamo augurarvi il buongiorno con “Profondo come il mare, leggero come il cielo“, il libro di Gianluca Gotto che, attraverso la storia dell’autore e una riflessione sul Buddhismo, ci aiuta a scavare dentro di noi e a scoprirci persone nuove, in grado di trovare la gioia di una vita autentica.

E non potremmo cominciare a raccontarvelo se non partendo da un detto buddhista:

“Tutto quello che siamo sorge dai nostri pensieri. I nostri pensieri costruiscono il mondo. Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre: non grazie alla sua forza, ma alla perseveranza. Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente”.

Questa bellissima frase, tradizionalmente affibbiata a Buddha, supera i confini del tempo, dello spazio, della cultura e delle religioni.

Con “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, Gianluca Gotto vuole raccontarci il suo percorso verso la profondità e la leggerezza offrendoci uno spunto di riflessione che appare necessario nel mondo frenetico e superficiale in cui viviamo.

Non le nuvole, ma il cielo

Con il suo ultimo libro, Gianluca Gotto ci guida attraverso un viaggio indimenticabile alla scoperta della filosofia buddhista. Il sottotitolo di “Profondo come il mare, leggero come il cielo” espone in modo chiaro le intenzioni del giovane autore: “Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità”.

Perché la storia che Gianluca ci racconta in “Profondo come il mare, leggero come il cielo” è l’insieme di aneddoti e riflessioni che lo hanno condotto alla serenità, alla consapevolezza del sé e dell’altro, del momento presente e del suo inestimabile valore, di cui spesso non riusciamo a curarci, pieni come siamo di noi e dei nostri impegni e pesi.

Così, attraverso “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, Gianluca vuole offrirci una via d’uscita alla sterilità con cui abitiamo il mondo, e magari aiutarci ad essere più consapevoli del nostro percorso in questa vita, che si costruisce un passo dopo l’altro, con pazienza, dedizione e cura.

“Profondo come il mare, leggero come il cielo”

“Il mondo là fuori, con il suo rumore e il suo caos, proverà sempre a entrarti dentro. Arriveranno pensieri nuovi, difficili da affrontare. Non affrontarli, allora. Torna all’origine: calma la mente. Sdraiati su un prato e guarda lassù. Tu non sei le nuvole, che vanno e vengono e sono sempre in movimento. Tu sei il cielo.

E il cielo è leggero proprio perché non trattiene niente. Il cielo è saggio. Sa lasciare andare ciò che lo attraversa. Se vuoi essere sereno come un buddha, non essere una nuvola. Sii il cielo. Il buddhismo è stato la mia guarigione. Mi ha mostrato che la vita è tutta una questione di punti di vista: a seconda di come la guardi, la tua esistenza può essere bella o brutta, giusta o sbagliata, fortunata o sfortunata. Prima di volerla cambiare, dobbiamo essere noi a guardarla con occhi diversi, più consapevoli.

Dobbiamo essere noi a cambiare. È stato proprio attraverso questo processo che il buddhismo mi ha aiutato a trasformare il periodo più difficile della mia vita in una inaspettata e miracolosa rinascita. Il mio augurio è che anche tu, ovunque stia leggendo queste parole, possa trovare tra queste pagine l’ispirazione e i metodi per diventare la persona che meriti di essere. Saggia, innanzitutto. E poi compassionevole, presente, calma, positiva, gentile. Libera dalla sofferenza. Felice, finalmente.”

In “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, Gianluca Gotto condivide gli incontri, le esperienze e i tanti insegnamenti che lo hanno salvato nel momento più buio della sua vita. Un libro intimo e generoso, pieno della saggezza millenaria – ma quanto mai attuale – del Buddha e di consigli pratici per trasformare la sofferenza in un terreno fertile in cui la felicità possa mettere radici.

Gianluca Gotto

L’autore di “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, classe 1990, è un influencer e scrittore torinese che viaggia sin dall’età di vent’anni, quando ha deciso di trasferirsi in Australia prima ed in Canada poi. Spinto da queste intense esperienze, Gianluca Gotto ha deciso di vivere da nomade digitale, scrivendo articoli e libri e raccontando la sua vita sul blog Mangia, vivi, viaggia, che oggi conta un centinaio di migliaia di followers.

L’esordio di Gianluca Gotto in libreria, dal titolo “Le coordinate della felicità“, che racconta la storia del giovane e le motivazioni della sua decisione di diventare un cittadino del mondo, è stato un vero successo editoriale ed è ancora fra i libri di narrativa di viaggio più venduti in Italia.

